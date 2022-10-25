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Özgün eş anlamlısı nedir? Özgünün eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı

24.10.2022 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya üzerinde konuşulan birçok dil birbiriyle etkileşime geçmiştir. Bu etkileşim sonucunda eş anlamlı kelimeler ortaya çıkmıştır. Türkçedeki kelimelerin çoğunluğu eş anlamlı kelimelerden oluşuyor. Eş anlamlısı olan kelimelerden biri de özgündür. Eski Türkçe kelime olan özgün, başka hiç kimseye ve hiçbir şeyle benzerliği olmayan unsurlar için kullanılır. Osmanlı zamanında hiç kimseye ve hiçbir şeye benzemeyen yani özgün kişilere nevi şahsına münhasır denilirdi. Peki, özgün eş anlamlısı nedir?

Özgün eş anlamlısı nedir? Özgünün eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı

Özgün kelimesi Türkçe kökenli bir kelime olsa da kökeni tam olarak belli değildir. Özgün kelimesinin Türkçe "öz" kelimesine "+gIn" ekinin eklenmesiyle yahut "özgü" kelimesine "+n" ekinin eklenmesiyle türetildiği düşünülür. Ancak iki türetme yolunda da kurallı bir kelime değildir. Türkçe kökenli özgün kelimesinin Türk Dil Kurumu tarafından belirlenen 3 farklı anlamı bulunuyor. Sıfat olarak kullanılan özgün kelimesinin anlamları:

  • Orijinal, yalnız kendine özgü nitelik taşıyan, ibdai. Sıfat anlamında.
  • Asıl olan (metin), çeviri olmayan, orijinal.
  • Nitelikleri açısından benzerlerinden üstün ve olan. Bir buluş sonucu olan.

Özgün kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek vermek gerekirse:

  • Özgün olmak bir iş ortaya koymak için çok uğraştık.
  • Ben yaşamımda her zaman özgün olmayı tercih ettim.
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Özgün eş anlamlısı nedir?

Özgün kelimesinin eş anlamı olan kelimeler cümlenin anlamına göre kullanılabilir. Anlatım bozukluğuna sebep olmayacak şekilde cümleye hangi kelime uygunsa o kelime kullanılır. Eş anlamlı kelimeler cümlelere ifade açısından zenginlik katarlar. Özgün eş anlamlısı sözcüklerle cümlelerde özgün yerine geçebilir. Özgünün eş anlamlısı olan iki kelime vardır. Özgün kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

  • Orijinal
  • İbdai
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Özgünün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Özgün kelimesinin eş anlamı sözcükler arasında en çok orijinal kelimesi kullanılır. Özgün kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler:

  • Kitabın orijinal versiyonunu buldum.
  • İbdai edebiyat eserleri bin yıl geçse de okunur.
  • Orijinal bir çalışmaya imza atmak için canla başla çalıştı.
  • İbdai eserler her zaman daha değerlidir.
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