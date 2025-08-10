EĞİTİM

Sınav stresi nasıl azaltılır? Sınav stresini azaltma yöntemleri

İnsanların her yaşta, özellikle de gençlik döneminde okul çağında yaşadıkları en büyük dönüm noktalarından biri de sınavlardır. Bir okula girebilmek için ya da mevcut okulda ders geçebilmek için girilen sınavların en büyük olumsuz getirisi sınav stresidir.

Ferhan Petek

Özellikle gençlerin hayatı için bir dönüm noktası kabul edilen liseye giriş ve üniversiteye giriş sınavları heyecanla birlikte stres de getirebilmektedir. Çok ciddi olumsuz noktalara varabilen bu sınav stresi aslında günlük hayattaki stresten farklı değildir ve bu stresi yönetebilmek mümkün olmaktadır. Yüksek kaygı seviyelerini azaltabilmek, stresi kontrol etmek, ruh halini dengede tutmak ve bu tür streslerin zihni yormasına engel olmak için çeşitli yöntemler ve teknikler uygulanabilmektedir.

Sınav stresi herkeste kendini farklı biçimde gösterebilir. Aşırı kaygı hali nedeni ile bazı kişiler fiziksel olarak da hastalanabilmekte, kalıcı ya da geçici bazı hasarlar sınav stresinden kalma olarak ömür boyu sürebilmektedir. Bu nedenle sınav stresinin de tıpkı diğer stres türleri gibi kontrol altına alınması, bu kaygı türü ile mücadele etmenin en uygun yönteminin bulunması gerekmektedir.

Sınav stresi nasıl azaltılır?

Stres ya da kaygı beklenmeyen her türlü sorun ile karşılaşıldığı zaman tetiklenebilir. Ancak beklenen ya da olmasından korkulan durumlar da strese neden olabilmektedir. Sempatik sinir sisteminin etkin hale gelmesine neden olan kaygılar, kişilerin çeşitli çelişkiler yaşadığı dönemlerde devreye girer ve iç organlar dahil tüm vücuda zarar vermeye başlar.

Herhangi bir nedenden ötürü meydana gelen stresin her çeşidi yönetilebilir özelliktedir. Önemli olan kişinin stresi yönetmeye karar vermesi ve kendi için en uygun yöntemi bulmak için gerekirse bir uzman desteği almasıdır. Bakış açısı değiştirilerek stresten ya da türlü kaygılardan kurtulabilmek mümkündür. Engellenemeyen ya da zamanında müdahale edilerek yönetilmeyen stres ve kaygı şu durumlara neden olabilmektedir:

  • Odaklanma sorunları
  • Motivasyon eksikliği
  • Enerjinin düşmesi
  • Sürekli uyku hali
  • Halsizlik ve yorgunluk hissi
  • İştahın aniden artması ya da azalması
  • Hızlı kilo alma ya da verme
  • Sınav stresinin ilerleyerek depresyona dönüşmesi

Bunlar dışında kişilerin bünyelerine ve fiziksel hassasiyetlerine bağlı olarak sınav stresi de diğer tüm stres türleri gibi fiziksel olarak farklı biçimlerde kendini gösterebilmektedir. Kaşıntı, deride dökülmeler, kızarıklıklar ya da benzeri fiziksel sorunlar stres nedeni ile meydana gelebilmektedir.

Sınav stresini azaltma yöntemleri nelerdir?

Sınav stresi de diğer tüm stres türleri gibi yönetilebilir ve kontrol altına alınabilir. Gerektiği düşünülüyorsa bir uzman desteği almak ve sınav stresinin önüne geçebilmek mümkün olabilmektedir. Kişilerin sınav stresi ile başa çıkabilmesi için önerilen en belli başlı yöntemler şu şekildedir:

  • Sınav öncesi sınava hazırlık sürecinde düzenli ve yeterince çalışmak için kişinin kendini motive etmesi gerekir.
  • Uyku düzenli olmalı, en az 7 ya da 8 saat uyku uyunmalıdır. Kaliteli ve kesintisiz bir uyku sağlıklı bir zihin ve sağlıklı bir beden için önemlidir.
  • Sınav ile ilgili çok fazla olumsuz düşünce ve endişe hissediliyorsa spor yapılabilir.
  • Sınavdan önceki süreçte bireysel olarak kişileri mutlu eden etkinliklere dahil olunması, sevilen yiyeceklerin ve içeceklerin tüketilmesi önemlidir.
  • Sınava hazırlık için gidilen kursların dışında bireysel olarak günlük ya da haftalık bir çalışma planı yapılması önemlidir. Bu plana tam olarak uyulmalı ve sadık kalınmalıdır.
  • Sınav yaklaştıkça çeşitli rahatlama meditasyon ve nefes egzersizleri öğrenilerek uygulanmalıdır.
