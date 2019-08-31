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Sincapları öldürüp ağaca astılar

mustafa.saygin mustafa.saygin
EĞLENCE  | 31.08.2019 14:37 | Son Güncelleme

Bursa'nın İznik ilçesinde, öldürüldükten sonra bacaklarından ceviz ağacına iple asılmış 2 sincap bulundu. Polis, sincapları öldürüp ağaca asanları arıyor.

Bursa'nın İznik ilçesi Abdulvahap Mahallesi'ndeki evlerinden sabah saatlerinde tarlalarına çalışmaya giden vatandaşlar, yol kenarındaki bahçede, ceviz ağacına asılı 2 ölü sincap gördü. Hemen polis ile belediyeyi arayan vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

BACAKLARINDAN AĞACA AŞMIŞLAR

Olay yerine gelen ekipler, bacaklarından iple ağaca asılan ölü sincapları, ağaçtan indirdi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Polis, sincapları öldürüp, ağaca asan kişi ya da kişileri tespit etmek için soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Sincap bursa

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