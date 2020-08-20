YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Sındırgı’da Koronavirüs denetimi

Sındırgı’da Koronavirüs denetimi

BALIKESİR HABERLERİ  | 20.08.2020 11:11 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Sındırgı ilçesin de ilçe kaymakamı Zafer Oktay, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, emniyet, zabıta ve jandarma personelinin katılımıyla ilçe genelinde maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı.İçişleri Bakanlığı’nca, ’Sağlık İçin, Hepimiz İçin’ sloganıyla ülke genelinde kapsamlı korona virüs denetimi yapılacağı, temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her iş kolu için alınan önlemlerin denetleneceğini açıklandı.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesin de ilçe kaymakamı Zafer Oktay, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, emniyet, zabıta ve jandarma personelinin katılımıyla ilçe genelinde maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı.
İçişleri Bakanlığı’nca, ’Sağlık İçin, Hepimiz İçin’ sloganıyla ülke genelinde kapsamlı korona virüs denetimi yapılacağı, temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her iş kolu için alınan önlemlerin denetleneceğini açıklandı. Esnaf ve toplu alanlarda vatandaşlar bilgilendirilerek, kurallara uymaları hususunda uyarıldı.
Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından rutin denetimlerde sıklaştırıldı. Vatandaşlar megafon sistemi ve yapılan denetimlerle uyarılıyor. Vaka sayılarının artması ile birlikte vatandaşları uyaran kaymakam Oktay ve başkan Yavaş Balıkesir Caddesi, Akhisar caddesi ve Cumhuriyet meydanında gerçekleşen denetimler sırasında ziyaret ettiği esnafa tavsiyelerde bulundu.
Denetimler sonrası açıklamalarda bulunan Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş “ Türkiye’yi ve tüm Dünya’yı etkileyen Kovid 19 ile alakalı, bitmediğini ve hala hayatımızın her anında dikkat etmemiz gereken bir gerçek olduğunu insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Bundan dolayıdır ki mesafe, maske ve temizlik kurallarına hepimiz uymamız gerekiyor. Bunu anlatmak babında Sındırgı ilçe kaymakamımız, jandarmamız, emniyetimiz, zabıtamızla birlikte esnaflarımızla ve vatandaşlarımızla alakalı bir denetim gerçekleştirdik. Onlara bu durumun hakikatlerini anlattık. Allah bir an önce bu belayı ülkemizden ve bütün dünyadan def etsin. Bu gün Çumra belediye başkanımızı kaybettik. Bu işin ciddiyetini, bu işin farkındalığını bütün insanlara göstermek istiyoruz. Kurallara uyarsak virüs bizden daha güçlü değil. Yeter ki kurallara uyalım” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Bunu yapacağını hiç düşünmezdim' 'Bunu yapacağını hiç düşünmezdim'
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Korona virüse karşı uyarılar sürüyor
Korona virüse karşı uyarılar sürüyor

Balıkesir Namaz Vakitleri 20 Ağustos Perşembe

İmsak
04:47
Sabah
06:19
Öğle
13:17
İkindi
17:02
Akşam
20:05
Yatsı
21:31

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler20 Ağustos Perşembe

Alp Eczanesi
Merkez
Kepsutlu Eczanesi
Merkez
Kurtdereli Eczanesi
Merkez
Sevi Eczanesi
Ayvalik
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Aksakal Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Başkan Tosun asfalt çalışmalarını yerinde inceledi
Başkan Tosun asfalt çalışmalarını yerinde inceledi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Balıkesir’i bölgesel yarışmada temsil edecekler
Balıkesir’i bölgesel yarışmada temsil edecekler
Ermişler Ailesi’nden eğitime destek
Ermişler Ailesi’nden eğitime destek
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.