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Sındırgı'da yaşayan İranlı aile, depremzedeler için aracını satarak konteyner aldı

06.03.2023 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşayan İranlı aile, "asrın felaketinden" etkilenen ailelere destek olmak için aracını satarak aldığı konteyneri, Hatay'da kurulacak "Sındırgı Mahallesi"ne bağışladı.

İlçede, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden olumsuz etkilenen vatandaşlara yardımlar sürüyor.

Afetzedelere destek olmak isteyen İranlı bir aile de tek birikimleri olan 2004 model aracı satışa çıkardı.

Akbari ailesi araçlarının satışından elde ettikleri 100 bin lirayı Hatay'da kurulacak "Sındırgı Mahallesi"ne konteyner alınması için bağışladı.

Aracını depremzedelerin yararına satan Mona Akbari, gazetecilere, "Bizi sosyal medyada gördüler geldiler anlaştık. Notere geldik alan kişiye hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Yaptıkları anlamlı bağıştan dolayı teşekkür ettiği aileyi makamında ağırlayan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da "Halkımız, çok aziz, halkımız çok kadirşinas, yardımsever. Onlarla bir olduktan sonra Allah'ın izniyle o bölgede tekrar inşa faaliyetlerini yapıp Hatay'ı, Kahramanmaraş'ı 11 ilimizi eski haline döndürmeye hepimizin gücü inşallah yetecek." diye konuştu.

Aracı, İstanbul'dan gelerek satın alan Şehmuz Erdem de deprem bölgesine kendilerinin de bir katkısı olması için aracı satın aldıklarını belirtti.

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