Sinead O’Connor, Prince’ın tacizine ve şiddetine uğradığını itiraf etti: Elinden zor kurtuldum

Gelecek ay 'Rememberings' (Hatıralar) adlı anı kitabını çıkaracak olan 1990'larda 'Nothing Compares 2U' adlı şarkı ile hafızalarda yer edinen Sinead O'Connor, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BENİ MALİKANESİNE DAVET ETTİ"

O'Connor, kitabında 2016 yılında yaşamını yitiren ABD’li şarkıcı Prince'in 1991'de 'Nothing Compares 2U' adlı şarkısının uluslararası müzik listelerinde bir numara olmasının ardından kendisini Hollywood'daki malikanesine davet ettiğini yazdı.

"ELİNDEN ZOR KURTULDUM"

54 yaşındaki O'Connor, şarkıcıya yönelik suçlamasında şu ifadeleri kullandı:

Söz konusu malikanede Prince'in fiziksel şiddetine ve tacizine uğradıktan sonra gece yarısı bir fırsatını bulup oradan yaya olarak dışarı kaçtım. O gece Prince'in elinden zor kurtuldum. Prince bana röportajlarımda küfür ettiğim gerekçesiyle fiziksel saldırıda bulundu. Ama o aslında kadınları şiddetli bir şekilde taciz eden biriydi.

Prince o gece bana daha sert yumruk atabilmek için yastık savaşı yapmayı da önerdi. Yaşadığım şoku ve dehşet dolu dakikaları hala ürpererek hatırlıyorum. Ben olay gecesi malikaneden yaya olarak kaçtıktan sonra Prince beni otomobiliyle takip ederek otoyolda da kovaladı. Neyse ki kaçmayı başardım.