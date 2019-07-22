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Sineklerden kurtulmak için lavanta bahçesi kurdu

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YAŞAM  | 22.07.2019 22:02 | Son Güncelleme

Aksaray'ın Eskil ilçesinde, çiftçi Mahmut Kesmez, evinin etrafındaki sineklerden kurtulmak için lavanta bahçesi kurdu. Kesmez, lavantaların yetişmesinden sonra hem sineklerden kurtulduğunu hem de para kazanmaya başladığını söyledi.

Sineklerden kurtulmak için lavanta bahçesi kurdu

Eskil'in Bayramdüğün köyünde, çiftçi Mahmut Kesmez, evinin etrafındaki sineklerden kurtulmak için araştırma yaptı. Lavanta yetiştiricilerinden fikir alıp, bitkinin sivrisineklerin barınmasına engel olduğunu öğrenince Kesmez, evinin bahçesine ve etrafına lavanta ekti. Kesmez, "Lavanta hakkında bir süredir araştırmalar yapıyordum. Lavantanın sivri sinek ve sinekleri barındırmadığını yaptığım araştırmalarda öğrendim. Bizim bu bölgeler de besi ahırlar çok olduğu için, yaz aylarında kapıyı pencereyi açamazdık. Fakat şimdi köyde neredeyse sinek kalmadı diyebilirim" dedi.

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'HEM SİNEKLERDEN KURTULDUK, HEM PARA KAZANMAYA BAŞLADIK'

Lavanta yetiştiriciliğinin kurak yerlerde de mümkün olduğunu, hem lavanta sayesinde sineklerden kurtulduğunu hem de para kazandığını belirten Mahmut Kesmez şöyle konuştu:

"Şu an için bir dönüm bile olmayan arazide, lavanta yetiştiriyorum. Yıllık olarak masrafı yok. Çünkü kurak arazileri sevdiği için, sadece ilk ekildiği fide döneminde birkaç sefer su istiyor. Sonrasındaysa, çok az bir suyla yetişiyor. Bunun yanında, yağından yıllık olarak ortalama 2 bin ile 3 bin lira para da kazandırıyor. Benim oğlumun Antalya'da fabrikası var ve bunları biçip, ona gönderiyorum. Bunun yağı kozmetik ve ilaç sanayinde kullanılıyor. Bölgemizdeki su problemi ve lavantanın yüksek karı göz önüne alındığında, lavanta yetiştiriciliği çok önem kazanıyor. Bundan daha güzel bir kazanç kapısı olabilir mi? Hem sineklerden kurtulduk. Hem de para kazanmaya başladık. Ayrıca, Fransa'da çiftçiler bunu tarlalarının etrafına ekiyor ki, bu haşerelerin birçoğunu kovduğu için tarım ürünlerine kimyasal ilaç kullanımı olmuyor. Buda ürünlerin hem organik, hem lezzetli hem de daha fazla verimli olmasını sağlıyor."

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray Sinek lavanta bahçesi

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