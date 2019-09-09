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Sinem Kobal göğüs dekoltesiyle beğeni topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 11:36 | Son Güncelleme

Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Sinem Kobal sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanarak takipçileriyle etkileşimde kalmaya devam ediyor.

Sinem Kobal göğüs dekoltesiyle beğeni topladı

Sinem Kobal, geçtiğimiz hafta eşi Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte katıldığı bir düğünde giydiği elbisesi ile dikkatleri üzerine çekmişti. Kobal, dün de aynı kıyafet üzerindeyken çektiği selfie'yi Instagram hesabından paylaştı. Sosyal medya ünlü oyuncunun göğüs dekoltesini konuştu...

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31 Ağustos’ta eşi Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte, kuzeni Can Serbay’ın düğününe katılan Sinem Kobal, gecede Nedret Taciroğlu imzalı bir kıyafet giymiş ve beğeni toplamıştı.

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Takipçileri Sinem Kobal’a övgü dolu sözler yazıp, dekoltesinin çok yakıştığını söylerken, bir bebek haberi beklediklerini yazmadan da edemediler…

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Sinem Kobal Sinem Kobal dekolte

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