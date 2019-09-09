Sinem Kobal göğüs dekoltesiyle beğeni topladı

Sinem Kobal, geçtiğimiz hafta eşi Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte katıldığı bir düğünde giydiği elbisesi ile dikkatleri üzerine çekmişti. Kobal, dün de aynı kıyafet üzerindeyken çektiği selfie'yi Instagram hesabından paylaştı. Sosyal medya ünlü oyuncunun göğüs dekoltesini konuştu...

31 Ağustos’ta eşi Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte, kuzeni Can Serbay’ın düğününe katılan Sinem Kobal, gecede Nedret Taciroğlu imzalı bir kıyafet giymiş ve beğeni toplamıştı.

Takipçileri Sinem Kobal’a övgü dolu sözler yazıp, dekoltesinin çok yakıştığını söylerken, bir bebek haberi beklediklerini yazmadan da edemediler…

