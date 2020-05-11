MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sinem Kobal'ı sinirlendiren olay! Hamilelik haberinin ardından...

Sinem Kobal'ı sinirlendiren olay! Hamilelik haberinin ardından...

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2020 14:58 | Son Güncelleme

Sinem Kobal, hamile olduğuna ilişkin haberlerin basına sızmasından rahatsız oldu. Sadece yakın çevresiyle bu haberi paylaşan oyuncu, annelik heyecanını medyaya duyuran kişiyi arıyor.

Sinem Kobal'ı sinirlendiren olay! Hamilelik haberinin ardından...

Dört yıl önce kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen Sinem Kobal'ın 15 haftalık hamile olduğu ve kız bebek beklediği yöndeki iddialar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kobal, haberin duyulmasından rahatsızlık duydu ve sızdıran kişiyi arıyor. 2. Sayfa'nın haberine göre; Nazara inandığı için hamileliğini gizlemek isteyen Kobal'ın haberin kısa sürede gazetelere yansımasıyla canı sıkıldı.

WhatsApp grubunda sevincini arkadaşlarıyla paylaşan Kobal, haberi basına sızdıran arkadaşının peşine düştü. Baba olmaya hazırlanan Kenan imirzalıoğlu, geçtiğimiz günlerde Emirgan'da objektiflere yansımıştı.

İmirzalıoğlu "Bebeğimizi kucağımıza almak için çok heyecanlıyız. Allah sağlıklı olarak kucağımıza almayı nasip etsin" demişti.

İmirzalıoğlu, Sinem Kobal'ın rahat bir hamilelik geçirdiğini söyledi:

"Herkes bu zamanda zorluklar yaşıyor. İnşallah biz de rahat bir şekilde atlatacağız. Hastanelerimiz daha sağlıklı hale gelecek. Sinem'in de keyfi yerinde gayet sağlıklı çok mutluyuz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uzmanlardan ikinci dalga uyarısı! O ilçedeki görüntü 'pes' dedirtti! Uzmanlardan ikinci dalga uyarısı! O ilçedeki görüntü 'pes' dedirtti!
'Ferhunde Hanım' olarak tanıdık! Gençliği büyüledi'Ferhunde Hanım' olarak tanıdık! Gençliği büyüledi
Estetikle bambaşka biri oldu! Tanıyana helal olsun Estetikle bambaşka biri oldu! Tanıyana helal olsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'tan AVM çıkışı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'tan AVM çıkışı

Son paylaşımı olay oldu! Herkes Acun'un kızını hatırlattı

Son paylaşımı olay oldu! Herkes Acun'un kızını hatırlattı

'Bunlar yüzünden millet başörtüsünden nefret edecek'

'Bunlar yüzünden millet başörtüsünden nefret edecek'

Canlı yayında şok! Cinsel organını gösterdi

Canlı yayında şok! Cinsel organını gösterdi

19 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

19 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

İstanbul'da AVM'ye giriş kuyruğu!

İstanbul'da AVM'ye giriş kuyruğu!

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Tepki çekti! Eşi elinde rakıyla iftarda!

Tepki çekti! Eşi elinde rakıyla iftarda!

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Bomba itiraflar! Mal varlığı şoke etti

Bomba itiraflar! Mal varlığı şoke etti

Survivor'dan elenen Aşkım'dan olay itiraflar: Kameralar yokken...

Survivor'dan elenen Aşkım'dan olay itiraflar: Kameralar yokken...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gökhan Özen: Bu dünyadan göçeceğimi de biliyorum

'Bu dünyadan göçeceğimi de biliyorum'

Nurgül Yeşilçay kuaföre koştu! 'Sabah namazına...'

Kuaföre koştu! 'Sabah namazına...'

'Ferhunde Hanım' olarak tanıdık! Beyhan Saran'ın gençlik büyüledi

'Ferhunde Hanım' olarak tanıdık! Gençliği büyüledi

Sermiyan Midyat ve Sevcan Yaşar ayrılığında ortalık durulmuyor! Sermiyan Midyat'tan olay iddialar

Karakolluk olmuşlardı! Olay görüntüler

Hokkabaz filminin yıllar sonra ortaya çıkan kamera arkası sahnesi güldürdü

Yıllar sonra ortaya çıktı! Cem Yılmaz kahkahaya boğdu

Fulden Uras'tan Selin Ciğerci'ye destek! 'Çekin şu pis ellerinizi'

Canlı yayında cinsel organ şokundan sonra ünlü isimden destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.