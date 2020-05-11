Sinem Kobal'ı sinirlendiren olay! Hamilelik haberinin ardından...

Dört yıl önce kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen Sinem Kobal'ın 15 haftalık hamile olduğu ve kız bebek beklediği yöndeki iddialar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kobal, haberin duyulmasından rahatsızlık duydu ve sızdıran kişiyi arıyor. 2. Sayfa'nın haberine göre; Nazara inandığı için hamileliğini gizlemek isteyen Kobal'ın haberin kısa sürede gazetelere yansımasıyla canı sıkıldı.

WhatsApp grubunda sevincini arkadaşlarıyla paylaşan Kobal, haberi basına sızdıran arkadaşının peşine düştü. Baba olmaya hazırlanan Kenan imirzalıoğlu, geçtiğimiz günlerde Emirgan'da objektiflere yansımıştı.

İmirzalıoğlu "Bebeğimizi kucağımıza almak için çok heyecanlıyız. Allah sağlıklı olarak kucağımıza almayı nasip etsin" demişti.

İmirzalıoğlu, Sinem Kobal'ın rahat bir hamilelik geçirdiğini söyledi:

"Herkes bu zamanda zorluklar yaşıyor. İnşallah biz de rahat bir şekilde atlatacağız. Hastanelerimiz daha sağlıklı hale gelecek. Sinem'in de keyfi yerinde gayet sağlıklı çok mutluyuz."

