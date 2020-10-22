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Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun mutlu günü! Kızları dünyaya geldi

22.10.2020 10:45 | Son Güncelleme:
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Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun mutlu günü! Kızları dünyaya geldi

Oyuncu Sinem Kobal, anne oldu. Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Kobal dün gece doğum yaparak kızı Lalin'i kucağına aldı.

Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal dün gece özel bir hastanede suda doğum yaptı.

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Kızları Lalin'in doğduğu hastanede bir katı komple kapatan çift sadece doktor ve hemşirelerin girişine izin veriyor.
Misafir ve aile için ise 5 ayrı oda tutulduğu, İmirzalıoğlu'nun tüm hastahane personeline çikolata dağıttığı da öğrenildi.

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LALİN NE DEMEK?

Lalin, eski dilde parlak kırmızı. Al dudaklı, kırmızı ve güzel dudaklı. Lal'den yapılmış ve süslü terlik anlamına geliyor. Türkçe, Arapça ve Farsça kökenli olan Lalin ismi Kuran-ı Kerim'de geçmiyor.

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