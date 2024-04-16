Sinem Kobal paylaştı! Kıvanç Tatlıtuğ ile Kenan İmirzalıoğlu bir araya geldi, sosyal medya yıkıldı

Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çifti, 2022 yılında Kurt Efe'nin doğumu ile ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı. 15 Nisan'da iki yaşına basan Kurt Efe'nin doğum gününe ünlü isimler akın etti.

Sinem Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu, yakın dostlarını bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Güzel oyuncu, eşi ve Kıvanç Tatlıtuğ'un fotoğrafını sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaştı. İkilinin pozu kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

EZEL'DE ROL ALMIŞLARDI

Birçok başarılı yapımda yer alan yakışıklı oyuncular, 2010'da yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın üstlendiği, çok izlenen 'Ezel' dizisinde birlikte kamera karşısına geçmişti.