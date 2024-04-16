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  4. Sinem Kobal paylaştı! Kıvanç Tatlıtuğ ile Kenan İmirzalıoğlu bir araya geldi, sosyal medya yıkıldı

Sinem Kobal paylaştı! Kıvanç Tatlıtuğ ile Kenan İmirzalıoğlu bir araya geldi, sosyal medya yıkıldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.04.2024 12:50
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in minik oğulları Kurt Efe 2 yaşına bastı. Ünlü çift, oğullarının doğum gününe özel bir parti düzenledi. Partiye çiftin yakın arkadaşları katılırken doğum gününe ünlüler akın etti. Doğum gününde Sinem Kobal'ın yaptığı bir paylaşım sosyal medyayı salladı. Bir dönemin Ezel'i Kenan İmirzalıoğlu ve Sekiz'i Kıvanç Tatlıtuğ'un yan yana geldi...

Sinem Kobal paylaştı! Kıvanç Tatlıtuğ ile Kenan İmirzalıoğlu bir araya geldi, sosyal medya yıkıldı

Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çifti, 2022 yılında Kurt Efe'nin doğumu ile ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı. 15 Nisan'da iki yaşına basan Kurt Efe'nin doğum gününe ünlü isimler akın etti.

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Sinem Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu, yakın dostlarını bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

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Güzel oyuncu, eşi ve Kıvanç Tatlıtuğ'un fotoğrafını sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaştı. İkilinin pozu kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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EZEL'DE ROL ALMIŞLARDI

Birçok başarılı yapımda yer alan yakışıklı oyuncular, 2010'da yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın üstlendiği, çok izlenen 'Ezel' dizisinde birlikte kamera karşısına geçmişti.

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Başak Dizer Kenan İmirzalıoğlu Kıvanç Tatlıtuğ Sinem Kobal gününde
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