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  4. Sinem Kobal tatil pozlarıyla büyüledi! Kızı Leyla’yı ilk kez paylaştı

Sinem Kobal tatil pozlarıyla büyüledi! Kızı Leyla’yı ilk kez paylaştı

31.08.2023 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ve bir süre önce ikinci çocuğunu dünyaya getiren Sinem Kobal tatil pozlarını peş peşe paylaştı. Ünlü isim kızı Leyla’nın fotoğrafını ilk kez yayınladı.

İki kız çocuğu dünyaya getirdikten sonra şimdilerde kariyerine kaldığı yerden devam etmeye karar veren ve çalışmalara başlayan Sinem Kobal tatil pozlarıyla beğeni topladı.

sinem kobal tatil pozlarıyla büyüledi

Selena, Küçük Sırlar, Analar ve Anneler gibi yapımlarda rol alan sevilen isim Kobal eşi ve kızlarıyla poz verdi ve bu fotoğrafları “Sürprizli” notuyla paylaştı.

sinem kobal

Kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal, geçtiğimiz yıl mayıs ayında dünyaya getirdiği kızı Leyla'nın fotoğrafını yayınladı.

sinem

Ünlü ismin paylaşımı yoğun ilgi gördü. Sinem Kobal'ın pozlarına yorum yapanlar arasında Aydan Taş, Burçin Terzioğlu, Burcu Kara, Ebru Akel de yer aldı.

sinem kobal kızı leylayı paylaştı

sinemson

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