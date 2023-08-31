Sinem Kobal tatil pozlarıyla büyüledi! Kızı Leyla’yı ilk kez paylaştı

İki kız çocuğu dünyaya getirdikten sonra şimdilerde kariyerine kaldığı yerden devam etmeye karar veren ve çalışmalara başlayan Sinem Kobal tatil pozlarıyla beğeni topladı.

Selena, Küçük Sırlar, Analar ve Anneler gibi yapımlarda rol alan sevilen isim Kobal eşi ve kızlarıyla poz verdi ve bu fotoğrafları “Sürprizli” notuyla paylaştı.

Kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal, geçtiğimiz yıl mayıs ayında dünyaya getirdiği kızı Leyla'nın fotoğrafını yayınladı.

Ünlü ismin paylaşımı yoğun ilgi gördü. Sinem Kobal'ın pozlarına yorum yapanlar arasında Aydan Taş, Burçin Terzioğlu, Burcu Kara, Ebru Akel de yer aldı.



