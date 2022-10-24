Sinem Üretmen kimdir, kaç yaşında öldü? Eski manken Sinem Üretmen neden öldü? İşte detaylar

Sinem Üretmen ile ilgili son dakika haberi gündemde yer alıyor. Ünlü manken ve oyuncu Sinem Üretmen hayatını kaybetti. Haberi Deniz Pulaş sosyal medya hesabından duyurdu. Peki, Sinem Üretmen kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.