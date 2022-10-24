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Sinem Üretmen kimdir, kaç yaşında öldü? Eski manken Sinem Üretmen neden öldü? İşte detaylar

24.10.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinem Üretmen ile ilgili son dakika haberi gündemde yer alıyor. Ünlü manken ve oyuncu Sinem Üretmen hayatını kaybetti. Haberi Deniz Pulaş sosyal medya hesabından duyurdu. Peki, Sinem Üretmen kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

Sinem Üretmen kimdir, kaç yaşında öldü? Eski manken Sinem Üretmen neden öldü? İşte detaylar

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