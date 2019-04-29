Sinem Uslu: Çok zor bir 10 gün atlattık

2016 yılında yapımcı Mustafa Uslu ile nikah masasına oturan oyuncu Sinem Öztürk Uslu, geçtiğimiz ay ikiz bebeklerini dün dünyaya getirmişti.

Zorlu bir hamilelik süreci geçiren Sinem Uslu o günleri unutamıyor.

Güzel oyuncu, eşi Mustafa Uslu'nun yoğun bakım önünde beklerken çekildiği bir fotoğrafını paylaşıp altına şu notu düştü:

'Allah kimseye evladı için yoğun bakım yolu gözletmesin. Çok zor bir 10 gün atlattık ama çok şükür sağlıkla aldık bebeklerimizi kucağımıza. Şimdi o günlere gittiğimizde hala içimiz sızlıyor. Benim canım kocam yavrularımızı ve beni beklerken... Hayattaki en doğru temenni. ‘Sağlık olsun..’ Sevdiklerimiz yanımızda olsun. Gerisi teferruat.'



