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Sinem Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli? Demet ve Alişan'a konuk olan Sinem Yıldız kimdir?

06.04.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katıldığı programlarla zaman zaman gündeme gelen Sinem Yıldız, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor, Peki, Sinem Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli? Demet ve Alişan'a konuk olan Sinem Yıldız kimdir?

Sinem Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli? Demet ve Alişan'a konuk olan Sinem Yıldız kimdir?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Sinem Yıldız merak konusu oldu. Küçük yaşlarda bale ve tiyatro eğitimi alan Sinem Yıldız, kariyerinde başka bir yol seçerek sunuculuk yapmaya başladı. İşte Sinem Yıldız’ın hayatı ve biyografisine dair detaylar..

SİNEM YILDIZ KİMDİR?

Sinem Yıldız kendini Söylemezsen Olmaz programıyla tanıttı. Sunuculuk yapan Sinem Yıldız aynı zamanda Seda Sayan'ın da yakın arkadaşıdır.

1980 yılında İstanbul Bakırköy'de dünyaya gelen sunucu Sinem Yıldız bale ve tiyatro eğitimi almış, Kültür Koleji, Ar-El Koleji ve Yenidünya Kolejinde ilköğretim ve ortaokul eğitimlerini tamamlamıştır.

Maltepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarım Bölümünden mezun olan Yıldız üniversite döneminde Show Tv'de staj yapmıştır.

Şimdiye dek televizyon ekranlarında magazin programları arasında "Pazar Sürprizi, Sabah Sefası, Still, Adım Adım Türkiye ve Güngör & Sinem Show adında programları sundu.Daha sonra Flash Tv ekranlarında yayınlanan Ne Çıkarsa Bahtına isimli izdivaç programı sunan Sinem Yıldız en son Star TV'de Hayat Sevince Güzel adlı programı sunmuştur.

Sinem Yıldız, günümüzde ise Beyaz TV'de magazin yorumluyor. Ayrıca bir çok festivalde sunucu olarak da yer alan başarılı isim bekardır.

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Seda Sayan
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