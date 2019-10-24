“Sinema düzenlemesi izleyici mağduriyetini engelleyecek”

Kültür ve Turizm Bakanlığı ‘Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ Resmî Gazete’de yayımlandı. Yönetmeliğe göre sinemalarda halk günü haftada ikiye çıkarılıyor. Yine aynı yönetmelikle çocukların korunması amacıyla yapılan yaş sınıflandırması, uluslararası uygulama kriterleri ve uzman görüşleri çerçevesinde yeniden düzenlendi. Düzenlemeyle reklam süreleri de 10 dakikayla sınırlandırıldı. Ayrıca filmler öncesinde en az üç dakika ve en fazla beş dakika fragman gösterimi zorunlu hale getirildi.

Yeni yönetmeliğin sinema salonları, dijital platformlar ve yapımcılar için nasıl değişiklikler getirdiğini değerlendiren İstanbul Kent Üniversitesi’nden Dr. Can Pehlivanoğlu, “Yönetmeliğin getirdiği en önemli değişiklik, sinema salonlarında ilk kez gösterilecek filmlerin gösterime girdiği tarihten itibaren beş ay geçmeden ücretli yayın yapan platformlarda ticari amaçla yayınlanamayacak olmasıdır. Eş zamanlı gösterime son veren bu kural, ilk bakışta izleyiciler lehine gözükse de yapımcılar, sinema salonları, dağıtım şirketleri ve nihayetinde dijital platformların sözleşme özgürlüğünü etkileyen bir düzenleme olarak dikkat çekicidir” dedi.