Sinema filmlerinde yer almış en popüler 8 araba modeli

1963 Aston Martin DB5 – James Bond Serisi 1963 yılında tanıtılan Aston Martin DB5, ilk olarak 1964 yılında yayınlanan James Bond serisinin belki de en güzellerinden birisi olan Goldfinger bölümünde yer aldı. DB5 modelini ilk James Bond olan Sean Connery kullanıyordu. Ardından Thunderball, Golden Eye, Tomorrow Never Dies, Casino Royale, Skyfall ve en son olarak yeni yayına giren ve James Bond rolünü Daniel Craig’in oynadığı Spectre bölümünde kendini gösterdi. 51 yılda 7 ayrı bölümde yer alması DB5’in ne kadar önemli ve ikonik bir model olduğunu gösterir nitelikte. 4.0 litre hacminde 282ps güç üreten bir motora sahip olan DB5 5 ileri manuel şanzumanın da etkisi ile 233km hıza çıkabiliyordu ve bu veriler bulunduğu dönem için oldukça iyi rakamlardı. VW Beetle – Herbie En sonuncusu 2005’de çekilen 6 sinema filminde karşımıza çıkan sevimli araba nam-ı diğer aşk böceği Herbie hepimizin gönlünde taht kurmuş ve bir nevi evcil hayvan gibi sevilmiş bir film karakteriydi. Kimi zaman yollarda kimi zaman ise rallilerde karşımıza çıkan bu sevimli karakter dünyanın en sembol otomobillerinden birisi olan VW Bettle’ın bir nevi düşünen versiyonuydu.

Ülkemizde de oldukça sevilen ve Kaplumbağa olarak isimlendirilen model tüm dünyada filminde etkisi ile daha da sevilir olmuştu. Üzerinde 53 yarış numarasına sahip olması ülkemizde Rizelilerin onu daha çok sevmesine sebep olmuştur. 1981 DeLorean DMC-12 – Geleceğe Dönüş Serisi



Geleceğe Dönüş filmi 1985 yılında vizyona girdiğinde oldukça ses getirmişti ve bu başarısının ardından seri devam etti ve 2 farklı film daha çekildi. Seride hem geçmişe yolculuk yapılıyordu hem de sonraki bölümlerde geleceğe yolculuk gerçekleşti. Seyahatleri mümkün kılan zaman makinası ise görünümü ile filmin adına yakışır bir DeLoren DMC 12 modeliydi. Gerçek hayattaki satış rakamları ile hayal kırıklığına yol açan model filmde oldukça dikkat çekmişti. Kullanılan motor ise Renault üretimi 2.8 litre hacminde bir V6 motordu. Aslında bulunduğu dönem için oldukça ileri teknoloji özellikler ve görünüm barındırsa da filmde yakaladığı popülerlik ne yazık ki normal hayata yansımadı ve sadece 8583 adet DMC-12 üretildi. Ardından da firma iflas etti.

1990 BMW E34 M5 – Ronin Çeşitli ülkelerden bir grup eski ajanın bir araya geldiği, Robert De Niro ve Jean Reno gibi oyuncuların yer aldığı 1998 yapımı film baştan sona kadar çok çeşitli arabaların kullanıldığı kapışma sahneleri ile oldukça göz doldurmuştu. Ancak filmin son kısmında kullanılan öyle bir araç vardı ki 7 dakikalık kovalamaca sahnelerindeki performansı ile akıllarda kaldı. 1990 model bir BMW E34 M5 olan bu araç döneminin belki de en hızlı 4 kapılı sedan modeliydi. BMW’nin motor sporlarında kullandığı motorun bir benzeri ile donatılmıştı ve 6 saniyenin altında bir değerde 100km hıza ulaşabiliyor ve 250km hızın üzerine çıkabiliyordu. 1967 Ford Mustang Shelby GT500 – 60 Saniye 2000 yılı yapımı filmde eski bir araba hırsızından oldukça lüks ve pahalı arabaları bir gecede çalması ve teslim etmesi isteniyordu. Film boyunca Ferrari’den tutun Lamborghini’ye ve kaslı Amerikan arabalarına kadar geniş bir araba listesi yer alıyordu. Ancak çalınması gereken son araba hırsız için her denemesinde sorun çıkaran oldukça nadir bir 1967 Ford Mustang Shelby GT500 modeliydi. Öyle ki başarılı hırsız GT500’e bir kadın ismi Eleanor diye hitap ediyordu.

Filmin son kısmında polisle girilen kıyasıya kovalamaca sonunda seyircinin hem kulaklarının pası efsane Amerikan V8 silindirli motorunun sesi ile silindi hem de bol yanlamalı bir gösteri izlendi. Modelde 7.1 litre hacminde 355hp güce sahip bir V8 motor bulunuyordu. 1970 Dodge Charger – Hızlı ve Öfkeli Serisi bölümü çekilen ve artık efsane hale gelen serinin son bölümü çekilirken başrol oyucularından Paul Walker hayatını kaybetmişti. Mükemmel ancak abartılı kapışma sahneleri ile gönüllerde taht kuran filmde akıllarda kalan Toyota Supra, Nissan Skyline, Mitsubishi Eclipse ve Lancer Evo gibi Japon markaları bulunsa da en önemli otomobil ise şüphesiz en kritik anlarda ortaya çıkan kaslı Amerikan Dodge Charger modeli olsa gerek. Serinin en son çekilen 7. filminde karşımıza Off road modeli olarak bile çıkan modelde “FİL” lakaplı 7.0 litre hacminde 900hp güce sahip kompresörlü (supercharger) bir V8 Chrysler Hemi motor kullanılıyordu. Bir çok sahnede gücün ve torkun abartı olmasından dolayı tam gazda önü şahlanan modelin o görüntüsü filmin hayranlarının her zaman gözünün önündedir. 1983 GMC Vandura – A Takımı 1983-1987 yılları arasında oldukça popüler olan A takımı dizisinde Vietnam gazisi Amerikalı 4 asker kaçağı subay bir nevi sorun çözücü olarak çalışıyor ve para kazanıyorlardı. Kötü insanlarla başı belada olan insanlar A Takımını arıyor ve onlarda bu kişilerin üstesinden geliyorlardı. Dizi serisinin yakın zamanda bir de sinema filmi çekildi. Gerek dizide gerekse de sinema filminde A Takımının en büyük yardımcısı ise oldukça özel bir şekilde boyanmış ve modifiye edilmiş 1983 model GMC Vendura marka bir Minibüsdü. Modelde 7.4 litre hacminde devasa bir V8 motor bulunuyordu ve sesi ile ve zapdedilmez gücü ile izleyenleri büyülüyordu.