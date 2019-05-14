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Sinema koltuklarını çift kişilik yataklarla değiştirdiler!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 14.05.2019 10:09 | Son Güncelleme

Hepimiz film izlerken şöyle yayılıp rahat rahat uzanmak isteriz. Ancak sinemaya gittiğimiz de bazen o koltuklar bizi oldukça rahatsız edebilir ve istediğimiz o rahatlığı bulamayabiliriz. İşte şimdi bahsedeceğimiz bu sinema yenilikçi bir şey sunmak için farklı bir konsept oluşturmuş. İşte detaylar...

Sinema koltuklarını çift kişilik yataklarla değiştirdiler!

Hiç sinemaya gittiğinizde, o rahatsız koltuklara otururken keşke şu an 'Yatağımda bu filmi seyrediyor olsaydım?' dediniz mi? Dediyseniz eğer, yalnız değilsiniz gibi görünüyor - çünkü İsviçre'deki bir sinema sandalyelerin ötesine geçmeye karar verdi ve sandalyeler yerine 11 adet çift kişilik yatak koymaya karar verdi.

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Sinemanın CEO'su 'yenilikçi bir şey' sunmak istediklerini söylüyor.

'VIP Bedroom' ekranı geçen hafta Spreitenbach'daki Cinema Pathé'de açıldı. Biletlerin yiyecek ve içecek dahil 49 frank'a mal olduğu açıklandı.

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VIP bilet sahiplerinin yiyecek ve içecekleri için sıraya girmeleri de gerekmeyen sinemada izleyicilerin rahat etmesi için her şey düşünülmüş.

Hatta ve hatta, sinema deneyiminizi daha da geliştirmek için ev terliği bile veriliyor.

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Yerel basında 20 Minuten'e göre, eşsiz sinemada gri ve bej renkli çarşaflar ve iki yastıkla donatılmış 11 yatak yer alacak. Başlık elektronik ve şık. Görünüşe göre şarap kadehi tutmak için başucu masaları bile var.

Sinemanın CEO'su Venanzio Di Bacco ise şunları söyledi: “Hijyen yönü bizim için çok önemli.”

İnsanların yaramazlık yapmaya başlayacağından endişe etmediğini - halkın benden daha fazla inancına sahip olduğunu - “Teklif İsviçre'de benzersiz. Ama yurtdışındaki konsepti test ettik ve şu ana kadar sorun yaşamadık” diyerek ekledi.

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Yetişkinlere yönelik VIP sinema salonunun yanı sıra, büyük fasulye torbaları, bir top çukuru ve merdiven yerine kullanılabilecek bir kaydırak içeren sinema salonu da çocuklar için yapılmış. Bu salonda çocuklara eşsiz bir sinema eğlencesi yaşatmak için tasarlanmış durumda.

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