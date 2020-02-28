Sinema salonlarında 9 yeni film var

Bu hafta sinema salonlarına 9 yeni film konu oluyor. Haftanın öne çıkan yapımları arasında; birbirinden farklı zorlu hayatların bir noktada kesiştiği bir hikayeyi odağına alan Serdar Akar yönetmenliğindeki "Acı Kiraz", ünlü bir kanun kaçağının hikayesini anlatan "Kelly Çetesi'nin Gerçek Hikayesi" ve H.G. Wells'in aynı adlı ünlü eserinin yeni bir uyarlaması olan "Görünmez Adam" yer alıyor.

Görünmez Adam

Leigh Whannell'in yönettiği; Elisabeth Moss, Storm Reid, Oliver Jackson-Cohen ve Aldis Hodge'nin başrollerinde oynadığı "Görünmez Adam" izleyici ile buluşacak.

H.G. Wells'in aynı adlı ünlü eserinin yeni bir uyarlaması olan film; zengin bir bilim insanı olan eşinden kendisine taciz ve şiddet uyguladığı için boşanan Cecilia Kass'in, eşinin intiharı sonrası kendisine yüklü bir miras bıraktığının bildirilmesiyle yaşadığı olayları çevresine kanıtlama ve bu durumdan kurtulma mücadelesini anlatıyor.

Kelly Çetesi'nin Gerçek Hikayesi

Justin Kurzel'in yönettiği "Kelly Çetesi'nin Gerçek Hikayesi", tarihin en ünlü kanun kaçağı ve haydutlarından Ned Kelly ile çetesinin hikayesini konu ediniyor.