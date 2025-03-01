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Sinema salonu kelimenin tam anlamıyla başlarına yıkıldı! Tavan çöktü, her yer demir ve beton oldu

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
01.03.2025 12:26
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Washington’daki Liberty Sineması’nda, Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya filminin gösterimi sırasında tavan çökmesi yaşandı. Olayda yalnızca iki kişi bulunuyordu ve şans eseri kimse yaralanmadı. Sinema salonu geçici olarak kapatıldı, ancak güvenlik önlemleri alındıktan sonra yeniden açılacağı duyuruldu.

Sinema salonu kelimenin tam anlamıyla başlarına yıkıldı! Tavan çöktü, her yer demir ve beton oldu

Geçtiğimiz günlerde Washington eyaletinde bulunan Liberty Sineması'nda, Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya filminin gösterimi sırasında tavan çökmesi meydana geldi. Olay 25 Şubat Salı günü, Wenatchee’deki 11 S. Mission St. adresindeki sinemada yaşandı. Wenatchee Valley İtfaiye Departmanı, çökmenin ardından olay yerine hemen müdahale etti. Yapılan açıklamalara göre, sinemada yalnızca iki kişi bulunuyordu ve şans eseri herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

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3 SIRA MOLOZ DÜŞTÜ

Tavanın çökme nedeni hâlâ araştırılmakta. Olayla ilgili açıklamalarda, çökmenin hemen öncesinde iki kişi patlama ve çatırtı sesleri duydu. Olayın hemen ardından büyük bir kısmı çöken tavan, sinemanın ilk üç koltuk sırasını tamamen kapladı. Ancak bu sırada koltukları kaplayan molozlardan kimse yaralanmadı.

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İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR KAPALI

Sinemayı işleten Sun Basin Sinemaları, 26 Şubat’ta yaptığı açıklamada, salonun geçici olarak kapatıldığını ve ikinci bir duyuruya kadar hizmet veremeyeceklerini belirtti. Ancak, 28 Şubat’ta sinema yalnızca bir gösterim için tekrar açıldı. Yapılan duyuruda, gösterim saatlerinin değişebileceği ve ekran sayısının azaltılabileceği ifade edildi. Şirket, müşteri ve personel güvenliğini ön planda tutarak salonu yeniden açmayı planlıyor.

Phillips, sinemanın 1919 yılında inşa edildiğini ve son tadilatın 1970'lerde yapıldığını belirtti.

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