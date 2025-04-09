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Sinema Tarihinin Dev İsmi Robert De Niro’ya Cannes’da Altın Palmiye Onur Ödülü Verilecek

09.04.2025 13:39
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Sinemada çığır açan karakterler, unutulmaz replikler... Robert De Niro’nun hikâyesi, yalnızca bir oyuncunun değil, sinemanın ta kendisinin hikâyesi. Usta oyuncu bu yıl 78’incisi düzenlenecek olan Cannes Film Festivali’nde sinemaya olan katkılarından ötürü Onursal Altın Palmiye ile ödüllendirilecek. Festivalin 13 Mayıs’taki açılış gecesinde verilecek ödül, oyuncunun onlarca yıllık sinema kariyerine bir saygı duruşu niteliğinde.

Sadece bir oyuncu değil, adeta bir dönemdir Robert De Niro. Derinlemesine karakter analizleri, sessiz ama etkileyici performansları ve rolüne kattığı benzersiz ağırlıkla sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Taksi şoförü Travis Bickle’dan mafya babası Vito Corleone’ye, komediden dramaya uzanan eşsiz bir filmografiye sahip. Her sahnede izleyiciye bir duyguyu değil, tüm bir ruh hâlini yaşatabilen nadir isimlerden biri.

New York'ta Başlayan Bir Efsane

Robert De Niro, 17 Ağustos 1943’te New York’ta dünyaya geldi. Sanatla iç içe büyüyen De Niro, genç yaşta tiyatroya ilgi duymaya başladı. Lee Strasberg ve Stella Adler gibi efsanevi hocalardan oyunculuk eğitimi aldı ve bu altyapı, onu sadece bir oyuncu değil, karakterin ruhunu yaşayan bir sanatçı haline getirdi.

Scorsese ile Efsaneleşti

De Niro’nun kariyerindeki en önemli dönüm noktası, yönetmen Martin Scorsese ile yollarının kesişmesiyle oldu. İkilinin birlikte imza attığı Taxi Driver, Raging Bull, Goodfellas ve Casino gibi filmler, sinema tarihinin en kült yapımları arasında yer aldı. De Niro, özellikle Travis Bickle rolüyle “Sen benimle mi konuşuyorsun?” repliğini ikonik hale getirerek oyunculuğunu zirveye taşıdı.

Oscar’lı Bir Performans: Raging Bull

1980 yapımı Raging Bull filmiyle En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar kazanan De Niro, rolü için yaklaşık 30 kilo alıp verdi. Fiziksel ve ruhsal olarak karakterle bütünleşme konusundaki bu azmi, onu Method oyunculuğun yaşayan en büyük temsilcilerinden biri yaptı.

Sadece Oyuncu Değil

Robert De Niro, sadece kamera önünde değil, kamera arkasında da önemli işlere imza attı. 2002’de kurduğu Tribeca Film Festivali, 11 Eylül saldırılarından sonra New York’un kültürel dokusunu yeniden canlandırmak amacıyla hayata geçirildi. Aynı zamanda The Irishman ve The Good Shepherd gibi projelerde yapımcı koltuğunda da oturdu.

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