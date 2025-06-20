Sinemalardan kaldırılmıştı! 80'lerin korku filmi yeniden çekiliyor!

1980’lerde şiddet içeriği nedeniyle sinemalardan kaldırılan tartışmalı korku filmi Silent Night, Deadly Night yeniden sinemaya dönüyor. 1984 yapımı kült filmin 2025 yılında beyaz perdede gösterileceği açıklandı.

Filmi kanlı sahneleriyle öne çıkan Terrifier 3 filminin yapım ekibi çekecek. Yeni versiyonun sansürsüz kurgusunun 12 Aralık 2025’te yayımlanacağı, korku içerikleriyle bilinen Bloody Disgusting sitesi tarafından duyuruldu.

Yeni versiyonda başrol Billy Chapman karakterini, Halloween Ends filminde Corey Cunningham’ı canlandıran Rohan Campbell üstlenecek.

RAHİBELER İSTİSMAR ETMİŞTİ

Sinemalardan kaldırılan film Noel arifesinde Noel Baba kostümlü bir adam tarafından ailesi öldürülen Billy Chapman’ın yaşadığı travmayı konu alıyordu. Billy daha sonra gönderildiği yetimhanede rahibeler tarafından istismara maruz kalmış, yıllar sonra ise bir Noel Baba kostümü giyerek cinayetler işlemeye başlamıştı.

Silent Night, Deadly Night, gösterime girdiği dönemde büyük tepkilere yol açmış, özellikle ebeveynlerden gelen yoğun şikayetler sonucunda sinemalardan kaldırılmıştı. Tepkilere rağmen 1980'ler ve 1990’ların başında dört devam filmi daha çekildi.