Sinemanın sevecen yüzü: Necdet Tosun

Balıkesir Burhaniye'de 3 Ağustos 1926'da dünyaya gelen Tosun, ortaokulu bitirmeden okuldan ayrılarak lokanta, leblebici ve terzi yanında çalıştı.

Çekim yapmak üzere Burhaniye'de bulunan bir film ekibinin İstanbul'a davet etmesiyle hayatında bir dönüm noktası yaşayan ve sinemaya adım atan usta oyuncu, ilk olarak 1957'de Muharrem Gürses'in yönettiği "Allı Gelin" filminde rol aldı.

Siyah beyaz filmlerle başladığı sinemada canlandırdığı güler yüzlü aşçı rolüyle izleyicinin sempatisini kazandı.

Necdet Tosun, samimi ve sevecen tiplemesiyle izleyicinin gönlüne taht kurdu.

ALMANYA'DA GEÇİRDİĞİ KAZA SONUCU 1975'TE VEFAT ETTİ

Usta oyuncu ile eşi Sevim Tosun'un oğlu Erdal 9 Nisan 1963'te, Gürdal ise 14 Mart 1967'de dünyaya geldi. Her iki evladı da dörder kilogram dünyaya gelen sanatçı, ikinci oğlu dünyaya geldikten sonra Ses Dergisi'ne verdiği röportajında şu ifadelere yer vermişti:

"Adımız Tosun. Çocuklar da maşallah tosun gibi oluyor. Şimdi benim gibi 150 kiloluk bir adamın ufacık bir çocuğu olursa ayıp olmaz mı? Biz soydan gürbüz insanlarız. Babam da benim gibiydi. Hatta ben babamın yanında ufak kalırım. O en az 200 kilo vardı ama nazar değmesin diye kendini tarttırmazdı. Ne yapalım? Çocuklarımız değil, torunlarımız bile bu gidişle tosuncuk olarak dünyaya gelecek."