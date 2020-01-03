Sinemazon Kadın Sinema Yönetmenleri Festivali’nin programı belli oldu

22 kadın yönetmeni seyirci ile buluşturacak festival kapsamında film gösterimlerinin yanı sıra Doç. Dr. Sevcan Sönmez, Dr. Berceste Gülçin Özdemir gibi birbirinden değerli kadın akademisyenlerin katılımı ile gerçekleştirilecek “Türkiye’de Kadın Olarak Bağımsız Sinema Üretmek” isimli bir panel de bulunuyor.
Aynı zamanda, Dr. Berceste Gülçin Özdemir, “Türk Sinemasının Kadın Yönetmenleri Konuşuyor” ; Doç Dr. Sevcan Sönmez ise “Filmlerle Hatırlamak” isimli kitaplarının imza günlerinde okuyucuları ile buluşacak.
Festival kapsamında bir kadın sinema öğrencisini cesaretlendirmek adına verilecek olan “Senaryo Yazım Özendirme Ödülü”nün kazananı ise etkinliğin ilk günü olan 18 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşecek açılış töreninde açıklanacak.
Uzun metraj filmler;
Bağcık/ Görkem Yeltan
Beginner/ Burçak Üzen
Borç/ Vuslat Saraçoğlu
Çekmeköy Underground/ Aysim Türkmen
Güven/ Sefa Öztürk
Güvercin/ Banu Sıvacı
Hemşire/ Dilek Çolak
Yağmurlarda Yıkansam/ Gülten Taranç
Yarım/ Çağıl Nurhak Aydoğdu
Belgesel filmler;
Hilâl-İ Ahmer Cemiyeti Hanımlar Merkezi/ Biket İlhan
Kazım/ Dilek Kaya
Müzikli Bir Hikaye/ Jale İncekol
Onun Filmi/ Su Baloğlu, Merve Bozcu
Tohum/ Sevinç Baloğlu
Umutlu Bir Hikaye/ Jale İncekol
Kısa metraj filmler;
Bir Işık Verin Bana/ Handan Bayındır Tuna
Gri Bölge/ Derya Durmaz
İmparatorlukta Zor Bir Gün/ Sezen Kayhan
Maceracı Kuşlar/ Sevinç Karataş
Yara/ Itır Sezik
Okuyucu Yorumları 0 yorum