Sinemazon Kadın Sinema Yönetmenleri Festivali’nin programı belli oldu

22 kadın yönetmeni seyirci ile buluşturacak festival kapsamında film gösterimlerinin yanı sıra Doç. Dr. Sevcan Sönmez, Dr. Berceste Gülçin Özdemir gibi birbirinden değerli kadın akademisyenlerin katılımı ile gerçekleştirilecek “Türkiye’de Kadın Olarak Bağımsız Sinema Üretmek” isimli bir panel de bulunuyor.

Aynı zamanda, Dr. Berceste Gülçin Özdemir, “Türk Sinemasının Kadın Yönetmenleri Konuşuyor” ; Doç Dr. Sevcan Sönmez ise “Filmlerle Hatırlamak” isimli kitaplarının imza günlerinde okuyucuları ile buluşacak.

Festival kapsamında bir kadın sinema öğrencisini cesaretlendirmek adına verilecek olan “Senaryo Yazım Özendirme Ödülü”nün kazananı ise etkinliğin ilk günü olan 18 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşecek açılış töreninde açıklanacak.

Festival kapsamında gösterimde olacak filmler;

Uzun metraj filmler;

Bağcık/ Görkem Yeltan

Beginner/ Burçak Üzen

Borç/ Vuslat Saraçoğlu

Çekmeköy Underground/ Aysim Türkmen

Güven/ Sefa Öztürk

Güvercin/ Banu Sıvacı

Hemşire/ Dilek Çolak

Yağmurlarda Yıkansam/ Gülten Taranç

Yarım/ Çağıl Nurhak Aydoğdu

Belgesel filmler;