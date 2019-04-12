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13 ton ele geçirildi! Canlı canlı pullarını yüzdüler

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İLGİNÇ HABERLER  | 12.04.2019 10:41 | Son Güncelleme

Singapur'da son üç günde düzenlenen ikinci operasyonda 13 ton daha pangolin pulu ele geçirildi.

13 ton ele geçirildi! Canlı canlı pullarını yüzdüler

Gümrük yetkilileri, Nijerya'dan gelen Singapur üzerinden Vietnam'a gitmesi planlanan konteynerde 474 poşet içerisinde 13 ton pangolin pulu ele geçirildiğini kaydetti.

Üç gün önce düzenlenen operasyonda 14 ton pula el konulduğunu anımsatan yetkililer, 38 bin pangoline ait toplamda 27 ton pangolin pulunun ele geçirildiğini belirtti.

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Yetkililer, pulların toplam değerinin en az 80 milyon dolar civarı olduğunu söyledi.

Karınca yiyen türüne ait pangolinler, Asya kıtası genelinde yasa dışı alınıp satılıyor. Çin'de geleneksel ilaç yapımı için kullanılan pangolinlerin pullarında keratin maddesi bulunuyor. Pangolinler, çeşitli hastalıklara iyi geldiği iddiasıyla Vietnam ya da Çin'de yüksek fiyatlara satılıyor.

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"Pullu karıncayiyen" olarak da bilinen pangolinler, Endonezya, Malezya ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yaşıyor. Sadece geceleri ortaya çıkan ve boyları bir metreyi bulan pangolinler, karınca ve böcek yiyerek besleniyor.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan pangolinler koruma altında bulunuyor.

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singapur pangolin Pul nijerya

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