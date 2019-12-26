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  4. Singapur'da Halkalı Güneş Tutulması böyle görüntülendi

Singapur'da Halkalı Güneş Tutulması böyle görüntülendi

Betül Kurucu Betül Kurucu
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2019 yılının son güneş tutulması Singapur'dan görüntülendi. Tutulma gerçekleştiğinde gökyüzünde ateşten bir halka görünümü oluştuğu için 'Halkalı Güneş Tutulması' ismini alan bu doğa olayı görsel şölen oluşturdu.

Ay, Güneş'in önünden geçtiği sırada güneş ayın etrafında ateşten bir halka oluşturdu. “Halkalı Güneş Tutulması” olarak adlandırılan bu görsel şölen, Singapur dışında Suudi Arabistan, Hindistan, Malezya, Sri Lanka, Umman, Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya'nın Sumatra ve Riau Adaları, Filipinler, Tayland ve Guam’da gözlemlendi.

Singapur'daki güneş tutulması Sentosa, Jurong, Bukit Timah ve Changi bölgelerinde yerel saatle 11.27 ile 03.18 arasında gerçekleşti.

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NASIL GERÇEKLEŞİYOR?

Ay, Güneş'ten daha küçük ancak Dünya’ya Güneş'ten daha yakın olduğu için ikisi de aynı büyüklükte görülüyor. Ay şu anki konumunun normalden biraz daha uzak olması nedeniyle Güneş'ten daha küçük görünüyor. Ay’ın tutulmanın gerçekleştiği sırada dünyadan bakıldığında Güneş’ten daha küçük görünmesi nedeniyle, Ay Güneş'i tam kaplamıyor ve çevresinde ateşten bir halka oluşuyor.

BİR SONRAKİ 2063 YILINDA OLACAK

Bir sonraki Halkalı Güneş Tutulması'nın ise 2063 yılının Şubat ayında yani 44 yıl sonra gerçekleşmesi bekleniyor. (İHA)

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singapur Halkalı Güneş Tutulması

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