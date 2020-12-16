Singapur nerede, nasıl bir ülke? Nüfusu kaç; parası, dini, dili, başkenti nedir?

Tarihi 11. yüzyıla dayanan Singapur’un önemi 14. yüzyıla gelindiğinde arttı. İngiliz sömürgesi altında geçen yıllarda ticaret merkezi olarak önemli bir konuma sahipti. Süveyş Kanalı’nın da açılmasıyla önemi zaman içinde daha da artan Singapur, 1965 yılında bağımsız bir devlet statüsüne kavuştu. Bugün, hem ticari hem turistik anlamda Asya’nın yükselen değerlerinden biri olan Singapur’u gelin daha yakından tanıyalım. İşte, bütün detaylarıyla Singapur nasıl bir ülkedir, Singapur nerede gibi soruların yanıtları...

Singapur Nerededir?

Singapur, Malay Yarımadası’nın güneyinde, Ekvator’un 137 kilometre kuzeyinde yer alan bir ada ülkesidir. Kuzeyde Malezya, güneyde Endonezya’nın Riau Adaları’yla komşudur.

Singapur Hakkında Temel Bilgiler

Singapur, küçük bir ada devleti olsa da şehrin simgesi haline gelen gökdelenleriyle meşhurdur.

Tropikal iklimiyle her zaman sıcak olan Singapur, bu avantajıyla her mevsim turist çeker. Coğrafi konumuyla ticaret ülkede gelişmiştir ve ülke dünyanın en işlek limanlarından biri haline gelmiştir.

Singapur nüfusu yaklaşık olarak 6 milyondur.

Singapur yüz ölçümü toplamda 7,199 kilometrekaredir.

Singapur, Sanskritçe aslan anlamına gelen kelimelerden türetilmiştir, ülkenin ulusal sembolü de aslandır. Yarı aslan yarı balık olan Merlion figürü için her yıl eylül ayında festival düzenlenir.

Uzun süre İngiliz hakimiyetinde kalan Singapur, 1965 yılında bağımsız bir şehir devleti olmuştur. Aynı zamanda ülke az sayıdaki şehir devletlerinden biridir. Topraklarının kısıtlı olması ülke için bir dezavantaj olsa da, Singapur ticari atılımlarıyla dünyanın en hızlı gelişen ekonomilerinden biri olmuştur.

Singapur Coğrafyası

Singapur arazisi çoğunlukla alçaktır, orta bölgelere gittikçe biraz yükseklik görülür. Ülkenin en yüksek rotası 177 metreyle Timah Dağı’dır.

Adada Singapur Nehri dışında bir nehir bulunmaz.

Singapur tropikal iklime sahiptir. Sıcaklık yüksektir ve dört mevsim yaz yaşanır. Ülkede çok fazla yağış görülür.

Singapur Dili

Singapur’da resmi dil İngilizce ve Malaycadır. Ülkede yaygın dillerden biri de Çincedir.

Singapur Dini

Ülkedeki dini çeşitlilik oldukça fazladır. Ülke genelinde Budist, Hıristiyan, Taoist ve Müslüman halk bulunur.

Singapur Ekonomisi

Singapur’da ekonomi büyük ölçüde ticarete ve turizme dayanır. Bankacılık, sigortacılık, endüstri ve hizmet sektörü gibi sektörler gelişmiştir.

Düşük vergi sistemi uygulamasıyla çok fazla yatırımcıyı ülkesine çeker.

Singapur ayrıca dünyanın en pahalı ülkeleri arasında gösterilir.

Singapur Kültürü

Singapur’un diğer Asya ülkelerine nazaran okuma yazma oranı oldukça yüksektir.

Sosyal ve kültürel yaşam düzeyleri yüksektir.