Singapur nerede, nasıl bir ülke? Nüfusu kaç; parası, dini, dili, başkenti nedir?

Tarihi 11. yüzyıla dayanan Singapur’un önemi 14. yüzyıla gelindiğinde arttı. İngiliz sömürgesi altında geçen yıllarda ticaret merkezi olarak önemli bir konuma sahipti. Süveyş Kanalı’nın da açılmasıyla önemi zaman içinde daha da artan Singapur, 1965 yılında bağımsız bir devlet statüsüne kavuştu. Bugün, hem ticari hem turistik anlamda Asya’nın yükselen değerlerinden biri olan Singapur’u gelin daha yakından tanıyalım. İşte, bütün detaylarıyla Singapur nasıl bir ülkedir, Singapur nerede gibi soruların yanıtları...
Singapur Nerededir?
Singapur, Malay Yarımadası’nın güneyinde, Ekvator’un 137 kilometre kuzeyinde yer alan bir ada ülkesidir. Kuzeyde Malezya, güneyde Endonezya’nın Riau Adaları’yla komşudur.
Singapur Hakkında Temel Bilgiler
- Singapur, küçük bir ada devleti olsa da şehrin simgesi haline gelen gökdelenleriyle meşhurdur.
- Tropikal iklimiyle her zaman sıcak olan Singapur, bu avantajıyla her mevsim turist çeker. Coğrafi konumuyla ticaret ülkede gelişmiştir ve ülke dünyanın en işlek limanlarından biri haline gelmiştir.
- Singapur nüfusu yaklaşık olarak 6 milyondur.
- Singapur yüz ölçümü toplamda 7,199 kilometrekaredir.
- Singapur, Sanskritçe aslan anlamına gelen kelimelerden türetilmiştir, ülkenin ulusal sembolü de aslandır. Yarı aslan yarı balık olan Merlion figürü için her yıl eylül ayında festival düzenlenir.
- Uzun süre İngiliz hakimiyetinde kalan Singapur, 1965 yılında bağımsız bir şehir devleti olmuştur. Aynı zamanda ülke az sayıdaki şehir devletlerinden biridir. Topraklarının kısıtlı olması ülke için bir dezavantaj olsa da, Singapur ticari atılımlarıyla dünyanın en hızlı gelişen ekonomilerinden biri olmuştur.
Singapur Coğrafyası
- Singapur arazisi çoğunlukla alçaktır, orta bölgelere gittikçe biraz yükseklik görülür. Ülkenin en yüksek rotası 177 metreyle Timah Dağı’dır.
- Adada Singapur Nehri dışında bir nehir bulunmaz.
- Singapur tropikal iklime sahiptir. Sıcaklık yüksektir ve dört mevsim yaz yaşanır. Ülkede çok fazla yağış görülür.
Singapur Dili
Singapur’da resmi dil İngilizce ve Malaycadır. Ülkede yaygın dillerden biri de Çincedir.
Singapur Dini
Ülkedeki dini çeşitlilik oldukça fazladır. Ülke genelinde Budist, Hıristiyan, Taoist ve Müslüman halk bulunur.
Singapur Ekonomisi
- Singapur’da ekonomi büyük ölçüde ticarete ve turizme dayanır. Bankacılık, sigortacılık, endüstri ve hizmet sektörü gibi sektörler gelişmiştir.
- Düşük vergi sistemi uygulamasıyla çok fazla yatırımcıyı ülkesine çeker.
- Singapur ayrıca dünyanın en pahalı ülkeleri arasında gösterilir.
Singapur Kültürü
Singapur’un diğer Asya ülkelerine nazaran okuma yazma oranı oldukça yüksektir.
Sosyal ve kültürel yaşam düzeyleri yüksektir.
Singapur Para Birimi
Singapur para birimi Singapur Doları’dır.
Singapur Şehirleri
Singapur’un başkenti de Singapur’dur. 40’a yakın adacığıyla Güneydoğu Asya’daki en küçük ülkedir. Şehir ülke olduğu için kendisinden başka şehri yoktur. Ülke Orchard Street, Little India, Sentosa Island ve Chinatown bölgelerinden oluşur.
Singapur’da Nerede Ne Yenir?
- Genel olarak fiyatları pahalı olan Singapur'daki restoranlar içinde uygun fiyatlarıyla öne çıkan Telok Ayer, bol çeşidi ve uygun fiyatlarıyla dikkatleri çeken yerlerdendir.
- Tiyong Bahru Pazarı, yemek pazarlarından biridir.
- Arap mahallesinde Türk ve Orta Doğu mutfağı, Endonezya ve Malezya mutfağına özgü yemeklerin bulunduğu pek çok restoranı bulabilirsiniz.
- Maxwell Food Center ülkenin en meşhur yemek pazarlarından biridir.
Singapur Gezilecek Yerler
Singapur, Güneydoğu Asya’da gezilecek yerler açısından en zengin ülkelerden biridir.
Ülkede gezilecek yerler arasında Merlion Heykeli, Sentosa Adası, Chinatown, Buddha Tooth Relic Temple and Museum, Orchard Road, Singapur Botanik ve Orkide Bahçesi, Little India, Universal Studios Singapore, Clarke Quay, Bugis Street Market gibi yerler bulunur.
Singapur Bayrağı
Singapur bayrağında kırmızı ve beyaz olmak üzere iki eşit yatay şeritten oluşan zemin vardır. Kırmızı şeridin sol tarafında beyaz bir hilal ve beş adet beş köşeli beyaz yıldız bulunur.
Singapur Vizesi
Singapur’a gidecek olan Türk vatandaşları 30 güne kadar vizeden muaftır. 30 günün sonunda vize almanız gerekir.
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