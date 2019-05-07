Mynet Trend

Sınıfta cinsel içerikli film izlediği öne sürülen öğretmen tutuklandı

ege.yildirim ege.yildirim
GÜNDEM  | 07.05.2019 22:26 | Son Güncelleme

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki sınıftaki bilgisayarda cinsel içerikli film izlediği iddiasıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan sosyal bilgiler öğretmeni H.I.Ö. (58), Cumhuriyet Savcısının itirazı üzerine tutuklandı.

Sınıfta cinsel içerikli film izlediği öne sürülen öğretmen tutuklandı

lçedeki orta okulda görev yapan ve eşinden ayrı olan 3 çocuk babası H.I.Ö., veliler tarafından sınıftaki bilgisayarda cinsel içerikli film izlediği ve müstehcen hareketler yaptığı iddiasıyla şikayet edildi. Hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan öğretmen, gözaltına alındı. İfadesinde suçlamarı kabul etmeyen öğretmen, çıkartıldığı adliyede savcılık tarafından tutuklanması istemiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Kadirli Cumhuriyet Savcılığı, H.İ.Ö.'nün serbest bırakılmasına itiraz etti. Dosyayı değerlendiren Osmaniye 2.Sulh Ceza Mahkemesi, H.İ.Ö’nün tutulu yargılanmasına karar verdi. Bunun üzerine gözaltına alınan H.İ.Ö. , hakkındaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Sınıfta cinsel içerikli film izlediği öne sürülen öğretmen tutuklandı. (DHA)


PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Acı veren aile dramı! Oğlu intihara kalkışınca kalp krizi geçirdi ve... Acı veren aile dramı! Oğlu intihara kalkışınca kalp krizi geçirdi ve...
Bir günde 163 kere kalbi durdu! İnanılmaz olayBir günde 163 kere kalbi durdu! İnanılmaz olay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye SKANDAL Sınıf

En Çok Okunan Trend Haberler

İmamoğlu sitemi! "Bana etmediğiniz küfür kalmadı"

İmamoğlu sitemi! "Bana etmediğiniz küfür kalmadı"

Dünyanın en küçük ordusu asker bulamıyor

Dünyanın en küçük ordusu asker bulamıyor

"Bu nasıl poz" dedirtti!

"Bu nasıl poz" dedirtti!

Stoklar elde kaldı! Kaju fıstığı krizi patladı

Stoklar elde kaldı! Kaju fıstığı krizi patladı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Akıllara durgunluk veren olay! Her yerde aranıyor

Akıllara durgunluk veren olay! Her yerde aranıyor

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Gönül ilişkisi kurup zorla fuhuş yaptırdılar

Gönül ilişkisi kurup zorla fuhuş yaptırdılar

Sosyal medyaya damga vuran diyalog! ' Sen değil biz utanalım'

Sosyal medyaya damga vuran diyalog! ' Sen değil biz utanalım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oğlu intihara kalkıştı, babası kalp krizi geçirip öldü

Acı veren aile dramı! Oğlu intihara kalkışınca kalp krizi geçirdi ve...

Bir günde kalbi 163 kez duran hasta özel yöntemle sağlığına kavuştu

Bir günde 163 kere kalbi durdu! İnanılmaz olay

Bebek'te inşaatın temelindeki taşı kesmeye çalışırken öldü

Ekmek parası peşinde feci ölüm!

Kamyon sürücüsü, motosiklet sürücüsüne sopayla vurmaya çalıştı

Trafikte şoke eden görüntü! Sopayla kovaladı

Eski koca, ayrıldığı eşi ile yeni kocasına dehşeti yaşattı

Eski koca dehşet saçtı! Arabasıyla duvara sıkıştırıp öldürmeye çalıştı

Nesli tükenmek üzere! Semender bu kez Toros Dağları eteklerinde görüldü

Gören yılan sanıyor! Uzmanlar uyarıyor: Sakın öldürmeyin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.