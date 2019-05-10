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Sınıfta şok görüntüler! Öğretmenin yaptığı dehşete düşürdü

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 10.05.2019 13:20 | Son Güncelleme

Bolu’da, ilkokul öğrencisinin sınıfta kulağını çekerek tokatlayan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nda görevli G. Y. isimli öğretmen, öğrencilerinden birisinin sorduğu soruyu bilememesi üzerine sınıf tahtası önünde kulağını çekerek kafasına tokat attı. Öğretmeninden şiddet gören çocuğun durumu ailesine haber vermesi üzerine aile G. Y.’den şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen G.Y. hakkında soruşturma başlattı.

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Yaşanan olay, diğer öğrenciler tarafından ise, cep telefonu ile anbean görüntülendi. Görüntülerde, G.Y.’nin öğrencisine tahta üzerinde bir konuyu anlatırken ‘senmi döveceğim ha’ diyerek kulağından çektiği ve sonrasında tokat attığı yer aldı.

Ayrıca, öğretmenin halen görevine devam ettiği öğrenildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bolu ilkokul öğrenci şiddet darp öğretmen

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
YAZIK NEGÜNLERE KALDIKÖĞRETMENİN ÇOÇUĞA SELAM DURMASI GEREKİRDİ GALİBA BÖYLE NEİL YETİŞTİREREK GELECEĞİMİZİ YOK EDİYORUZ ÖĞRETMENİN KIYMETİNİ NE ZAMAN ANLAYACAĞIZ
öğretmenlerimize sabır diliyorum.
öğretmenlerimize sabır diliyorum
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