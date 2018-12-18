Sınıftaki dehşet kavga ani ölüme neden oldu! O anlar kamerada

Çin'de, Orta Çin bölgesinin doğusunda bulunan Henan eyaletinde bulunan bir ortaokul sınıfında yaşandığı belirtilen öğrenci kavgası feci bir ölümle sonuçlandı.

Görüntülerde sınıf içinde aralarında anlaşamayıp kavga etmeye başlayan öğrenciler birbirlerine vurmaya başlıyor. Erkekler arasında yaşanan kavga sırasında kavga ettiği öğrenciye vurduktan sonra donakalan çocuk aniden yere yığıldı. Olaydan hemen sonra hastaneye kaldırılan çocuğun hayatını kaybettiği teyit edildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan olay sonrasında ölen öğrencinin velileri, okul yönetimini sorunlu tutarken polis soruşturma başlattı. 10 Aralık günü yaşanan kavganın görüntüleri soruşturma sonrasında ortaya çıktı ve basınla paylaşıldı. Ölen çocuğun ölüm nedeni ile herhangi bir bilginin verilmedi.

