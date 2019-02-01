Sınır yok! İstediğiniz kadar yeseniz de kilo aldırmayacak 10 yiyecek

Beslenme planına sınır koymak hepimizi mutsuz eden bir durumdur. Ancak bunun üstesinden gelmenize yardımcı olacak bazı yiyecekler mevcut. Kalorisi düşük olan sihirli yiyeceklerin tadı da düşündüğünüz gibi kötü değil. İşte hem keyifle yiyebileceğiniz hem de kilo kontrolü sağlamanıza destek olacak besinler...
Son derece lezzetli olan bu atıştırmalık, yağsız bir şekilde hazırlandığında hiçbir şekilde korkmayın. Yağsız ve tuzsuz bir şekilde hazırlanan bir kase patlamış mısır sadece 31 kaloridir.
Bu turunçgiller; C vitamini, lif ve flavonoid açısından son derece sağlıklıdır. Karaciğere iyi gelen meyveler, kalori bakımından düşük olması nedeniyle sınırsız bir şekilde tüketime uygundur. Üstelik greyfurt yağ yakımını destekleyerek kilo vermeyi kolaylaştırır.
Yağsız bir şekilde hazırladığınız patlıcan sadece 24 kaloridir. Son derece lezzetli olan sebzeyi ızgara ya da közleme yöntemini kullanarak pişirebilirsiniz.
Dilediğiniz kadar yiyebilirsiniz! Diyetlerin vazgeçilmez ürünü olan salatalık ödem atmaya yardımcı olan muazzam bir sebzedir.
Son derece lezzetli olan ananas, göbek yağlarını yakmak için son derece etkili bir meyvedir. İçeriğindeki bromelain aktif bir şekilde yağ yakımını destekler.
Protein bakımından güçlü olan yumurtada ortalama 70 kalori bulunur. Ancak kalori oranını daha fazla yükseltmemek için haşlanmış olarak yemeyi tercih edin.
Kilo vermek isteyenlerin diyet listesine dahil ettiği iki önemli besindir karnahabar ve brokoli. Haşlayarak ya da çiğ bir şekilde tüketildiğinde hiçbir şekilde kilo aldırıcı etkisi yoktur.
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