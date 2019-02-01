Sınır yok! İstediğiniz kadar yeseniz de kilo aldırmayacak 10 yiyecek

Beslenme planına sınır koymak hepimizi mutsuz eden bir durumdur. Ancak bunun üstesinden gelmenize yardımcı olacak bazı yiyecekler mevcut. Kalorisi düşük olan sihirli yiyeceklerin tadı da düşündüğünüz gibi kötü değil. İşte hem keyifle yiyebileceğiniz hem de kilo kontrolü sağlamanıza destek olacak besinler...

Patlamış mısır

Son derece lezzetli olan bu atıştırmalık, yağsız bir şekilde hazırlandığında hiçbir şekilde korkmayın. Yağsız ve tuzsuz bir şekilde hazırlanan bir kase patlamış mısır sadece 31 kaloridir.

Portakal, mandalina ve greyfurt

Bu turunçgiller; C vitamini, lif ve flavonoid açısından son derece sağlıklıdır. Karaciğere iyi gelen meyveler, kalori bakımından düşük olması nedeniyle sınırsız bir şekilde tüketime uygundur. Üstelik greyfurt yağ yakımını destekleyerek kilo vermeyi kolaylaştırır.

Patlıcan

Yağsız bir şekilde hazırladığınız patlıcan sadece 24 kaloridir. Son derece lezzetli olan sebzeyi ızgara ya da közleme yöntemini kullanarak pişirebilirsiniz.

Salatalık

Dilediğiniz kadar yiyebilirsiniz! Diyetlerin vazgeçilmez ürünü olan salatalık ödem atmaya yardımcı olan muazzam bir sebzedir.