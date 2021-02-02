Sinirden stresten eser kalmıyor, pamuk gibi yapıyor: Ev yapımı stres topu!

Ev yapımı stres toplarını yaparken bile stres atacaksınız. Balonun içinde dolgu olarak un, pirinç, su boncukları, oyun hamuru ya da sizin için videolu anlatımla hazırladığımız tutkallı stres topunu hazırlayabilirsiniz.

Balonun içine unu ya da tutkallı hamuru koymak için bir huniye de ihtiyacınız olacak. Ama yoksa plastik bir su şişesinin altını keserek de malzemeleri koyabilirsiniz.

Bu duyusal aktivite hem çocuklar, hem gençler, hem de yetişkinler için oldukça iyi çalışıyor.

TUTKALLI STRES TOPU

Tutkal

Gıda boyası

Boraks

Balon

File çorap

Yapılışı

File çorap hariç tüm malzemeleri iyice karıştırıp güzelce hamur haline getirin.

Bu hamuru bir balon içine koyun. Koyarken bir huniden yardım almak isteyebilirsiniz.

Balonun ağzını iyice bağlayın ve üzerine fileyi geçirin. Stres topunuz hazır! Emin olun, yeni en iyi arkadaşınızı sıkmaktan keyif alacaksınız.

UNLU YA DA PİRİNÇLİ STRES TOPU

Balon

Un ya da pirinç

Huni

Makas

Yapılışı