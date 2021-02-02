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Sinirden stresten eser kalmıyor, pamuk gibi yapıyor: Ev yapımı stres topu!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 02.02.2021 09:08 | Son Güncelleme:
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Kendimizi stresli hissettiğimiz zamanlar oldukça fazla. Ama endişelenmeyin size yumuşacık stres topunuzu nasıl yapacağınızı adım adım anlattık. Stres topunuzu ister tutkallı, ister unlu, ister pirinçli yapın bu stres toplarıyla tüm sinirlerinizi aldıracağınıza eminiz.

Ev yapımı stres toplarını yaparken bile stres atacaksınız. Balonun içinde dolgu olarak un, pirinç, su boncukları, oyun hamuru ya da sizin için videolu anlatımla hazırladığımız tutkallı stres topunu hazırlayabilirsiniz.

Balonun içine unu ya da tutkallı hamuru koymak için bir huniye de ihtiyacınız olacak. Ama yoksa plastik bir su şişesinin altını keserek de malzemeleri koyabilirsiniz.

Bu duyusal aktivite hem çocuklar, hem gençler, hem de yetişkinler için oldukça iyi çalışıyor.

TUTKALLI STRES TOPU

  • Tutkal
  • Gıda boyası
  • Boraks
  • Balon
  • File çorap

Yapılışı

  • File çorap hariç tüm malzemeleri iyice karıştırıp güzelce hamur haline getirin.
  • Bu hamuru bir balon içine koyun. Koyarken bir huniden yardım almak isteyebilirsiniz.

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  • Balonun ağzını iyice bağlayın ve üzerine fileyi geçirin. Stres topunuz hazır! Emin olun, yeni en iyi arkadaşınızı sıkmaktan keyif alacaksınız.

UNLU YA DA PİRİNÇLİ STRES TOPU

  • Balon
  • Un ya da pirinç
  • Huni
  • Makas

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Yapılışı

  • Balona malzemenin girebilmesi için öncesinde hafifçe gerin ya da şişirin. Esnediğinden emin olduktan sonra havasını indirin.
  • Daha sonra içine seçtiğiniz dolgu malzemesini koyun: Pirinç ya da un.
  • Balonu yavaşça doldurun. Balonun boynunun tıkanmasını önlemek için yavaşça dökün! Tıkanırsa, açıklığı temizlemek için bir kalem ya da bir çubuk kullanın.
  • Huniyi balondan çıkarın ve içindeki olabildiğince fazla havayı alın.
  • Balonun ağzını sıkıca kapatın. Fazla kauçuğu koparın. İşte hazır!
  • Dilerseniz bu topun üzerine bir balon daha geçirin.
  • Stres topunu istediğiniz gibi çıkartmalar veya kalıcı kalemlerle süsleyin. Yeni oyuncağınızı kişiselleştirmek için en sevdiğiniz renkleri seçin ve sanatsal becerilerinizi sergilemek için eğlenceli desenler ekleyin.
  • Stres topunuzla hareket halindeyken stres atmaya hazırsınız!
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