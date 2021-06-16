Sınırları yıktı! Eski Beşiktaşlı futbolcunun boşandığı eşi üstsüz video paylaştı

Geçtiğimiz yıllarda İtalyan futbolcu Matteo Ferrari ile boşanma kararı alan İspanyol model Aida Yespica, sosyal medyada dikkatleri çekmeye devam ediyor. Sık sık derin dekoltelii, yürek hoplatan pozları ile gündeme gelen İspanyol model, son paylaşımı ile yok artık dedirtti. Ayna karşısına geçerek sütyensiz şekilde poz veren Yespica, bu pozuyla İnstagram'ın dahi sansür sınırlarını zorladı...

Matteo Ferrari'nin eski eşi Aida Yespica bu kez sınırları zorladı!

Eski Beşiktaşlı futbolcu Matteo Ferrari ile yollarını ayırmasının ardından çocuğuna bakamadığını belirterek depresyona girdiğini dile getiren İspanyol model, yine sosyal medyanın gündeminde.

CESUR PAYLAŞIMLARI İLE GÜNDEMDE Sık sık yaptığı cesur paylaşımlar ile adından söz ettiren Aida Yespica, son paylaşımı ile pes dedirtti.

ÜSTSÜZ PAYLAŞIMI YÜREK HOPLATTI Yespica, son olarak ayna karşısından üstsüz şekilde video paylaşması ile yürekleri hoplattı.

SANSÜR SINIRLARINI ZORLADI Öte yandan Yepisca'nın son attığı story, İnstagram'ın sansür sınırları çok zorladı.

MODELLİĞE DEVAM EDİYOR Ferrari ile evliliğinden bir çocuğu olan İspanyol Aide, modellik ve oyunculuk kariyerine devam ediyor.