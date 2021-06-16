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  4. Sınırları yıktı! Eski Beşiktaşlı futbolcunun boşandığı eşi üstsüz video paylaştı

Sınırları yıktı! Eski Beşiktaşlı futbolcunun boşandığı eşi üstsüz video paylaştı

16.06.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Beşiktaş'ın kadrosunda yer alan İtalyan futbolcu Matteo Ferrari'nin eski eşi Aida Yespica, sosyal medyada cesur paylaşımları ile dikkat çekmeye devam ediyor. Boşanmanın ardından yaptığı paylaşımlar ile gündeme gelen İspanyol model, bu kez üstsüz yaptığı paylaşım ile adından söz ettirdi. Yaptığı paylaşım ile İnstagram'ında sınır ihlallerini zorladığı zorlayan Yespica, sansürden zor kurtuldu.

Geçtiğimiz yıllarda İtalyan futbolcu Matteo Ferrari ile boşanma kararı alan İspanyol model Aida Yespica, sosyal medyada dikkatleri çekmeye devam ediyor. Sık sık derin dekoltelii, yürek hoplatan pozları ile gündeme gelen İspanyol model, son paylaşımı ile yok artık dedirtti. Ayna karşısına geçerek sütyensiz şekilde poz veren Yespica, bu pozuyla İnstagram'ın dahi sansür sınırlarını zorladı...

Matteo Ferrari'nin eski eşi Aida Yespica bu kez sınırları zorladı!

Eski Beşiktaşlı futbolcu Matteo Ferrari ile yollarını ayırmasının ardından çocuğuna bakamadığını belirterek depresyona girdiğini dile getiren İspanyol model, yine sosyal medyanın gündeminde.

CESUR PAYLAŞIMLARI İLE GÜNDEMDE

CESUR PAYLAŞIMLARI İLE GÜNDEMDE
Sık sık yaptığı cesur paylaşımlar ile adından söz ettiren Aida Yespica, son paylaşımı ile pes dedirtti.

ÜSTSÜZ PAYLAŞIMI YÜREK HOPLATTI

ÜSTSÜZ PAYLAŞIMI YÜREK HOPLATTI
Yespica, son olarak ayna karşısından üstsüz şekilde video paylaşması ile yürekleri hoplattı.

SANSÜR SINIRLARINI ZORLADI

SANSÜR SINIRLARINI ZORLADI
Öte yandan Yepisca'nın son attığı story, İnstagram'ın sansür sınırları çok zorladı.

MODELLİĞE DEVAM EDİYOR

MODELLİĞE DEVAM EDİYOR
Ferrari ile evliliğinden bir çocuğu olan İspanyol Aide, modellik ve oyunculuk kariyerine devam ediyor.

DEPRESYONA GİRMİŞTİ

DEPRESYONA GİRMİŞTİ
Matteo Ferrari ile inişli çıkışlı bir ilişki yaşayan Aide, 2009'da Ferrari'nin boşanma kararıyla depresyona girmişti.
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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
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