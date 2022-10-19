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Saf eş anlamlısı nedir? Safın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

17.10.2022 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede kullanılan birçok kelime ile aynı anlama gelen farklı sözcükler bulunur. Bu tür yazılış ve okunuş bakımından farklı, fakat anlam bakımından birbiri ile aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler veya anlamdaş kelimeler adı verilir. Saf kelimesi de hem anlamdaşı olan hem de sesteş olan bir kelimedir.

Saf eş anlamlısı nedir? Safın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Saf kelimesi sesteş bir sözcüktür. Türkçede iki farklı şekilde kullanılan saf kelimesi vardır. İki kelime de Arapça kökenlidir. Türk Dil Kurumuna göre saf kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Saf (I):

  • Dizi, sıra
  • Grup

Saf (II)

  • Katıksız, arı(I), katışıksız, has
  • (Mecaz) Kurnazlığa aklı ermeyen, kolaylıkla aldatılabilen
  • (Mecaz) İyi niyetli
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Saf kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Eş anlamlı kelimelerden bir veya birkaçı dilimize yabancı dillerden girmiş olup kullanımı yaygınlaşmış olan kelimelerdir. Saf kelimesinin de eş anlamlısı kelimeler vardır. Birçok farklı eş anlamlı kelimesi bulunur. Safın eş anlamlısı olan kelimeler cümle içerisinde birbiri yerine kullanılabilir. Ancak saf kelimesi hem sesteş olduğu hem de birden fazla anlamda kullanılır. İki saf kelimesinin de eş anlamlısı bulunur. Saf kelimesinin farklı anlamları için de eş anlamlıları bulunur. Bu nedenle saf eş anlamlısı kelimeleri cümle içinde kullanırken kelimeyi ve cümleyi kontrol etmek gerekir.

Birçok farklı anlama gelen saf kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler de cümle içerisinde birbiri yerine kullanılabilir. Anlamdaş kelimeler cümle içerisinde değiştirilerek kullanıldığında cümlenin anlamında değişikliğe neden olmaz. Saf kelimesinin eş anlamı olan kelimeler şöyle sıralanabilir:

  • Arı
  • Aydınlık
  • Halis
  • Doğal
  • Masum
  • Öz
  • Bön
  • Has
  • Tabii
  • Koşun

Bu kelimeler anlam olarak saf kelimesi ile aynı manaları taşır ve cümle içerisinde birbiri yerine kullanılabilir.

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Safın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Örnek cümleler kelimelerin anlamlarını kavramada ve eş anlamlı kelimelerin daha iyi öğrenilmesinde ve akılda kalıcı olmasında büyük fayda sağlar. Saf kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler şu şekildedir:

  • Bütün erler koşun hâlinde üstlerini bekliyordu.
  • Köylerinde yetişen tüm ürünler doğal olduğundan hastalıklara karşı daha dirençli bir yaşam sürdüler.
  • Sevgi’nin has gümüşleri insanların bakışlarına maruz kalıyordu.
  • Çocukların masum tavırları öğretmenin hayranlıkla izlemesine neden olmuştu.
  • Halis çam balı yiyenlerin damağında bir lezzet şöleni oluşturuyordu.
  • Doğal ev yapımı tarhana çorbasının kokusu tüm evi sarmıştı.
  • Tabii çay hastalığına çok iyi gelmişti.
  • Senin bu kadar budala olabileceğin aklımın ucundan dahi geçmezdi.
  • Her ne kadar bakışları bön olsa da çok zeki bir çocuktu.
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