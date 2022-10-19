Mükemmel eş anlamlısı nedir? Mükemmelin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Mükemmel kelimesi Arapça kökenlidir. Arapça "kml" kökünden gelen "kemale erdirilmiş olan, eksiksiz" anlamındaki "mukammal" sözcüğünden alıntı yapılarak dilimize "mükemmel" olarak geçmiştir. Bu kelime dilimizde olabileceği en üstün, en kusursuz biçimde olan şeyleri, durumları tanımlamak için kullanılır. Mükemmel kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamları şu şekildedir:

(sıfat) Kusursuz.

(sıfat) Tam, tamamlanmış.

(sıfat) Eksiksiz.

(sıfat) Olgunlaşmış.

(sıfat) Çok güzel, harikulade, şahane.

(zarf) Eksiksiz, kusursuz, tam, yetkin, şahane bir biçimde.

Mükemmel kelimesinin cümle içinde kullanımına birkaç cümle örneği şu şekildedir:

Yaptığı kahveler mükemmeldi.

Mükemmel işler çıkaracağına inanıyorum.

Planlı, düzenli bir şekilde mükemmel bir başlangıç yaptılar.

Bahçesinde mükemmel çilekler yetiştiriyordu.

İşini iyi yapmanı kabul etmiyorum, mükemmel yapmanı istiyorum.

Mükemmel kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Türkçede güzel ve anlaşılır cümleler kurmak için birden fazla yol vardır. Kelimeleri farklı şekillerde ifade etmek bunlardan biridir. Dilimizde aynı anlamı taşıyan, yazılışları farklı olan kelimeler eş anlamlı olarak adlandırılır. Eş anlamlı kelimeler cümlelerimizi çeşitlendirir, anlatmak istediğimiz şeyin karşı tarafa istediğimiz şekilde ulaşacağından emin olmamıza yardımcı olur. Türkçemizde eş anlamlı kelimeler zaman içerisinde birbirlerinin yerini alabilirler.

Mükemmel kelimesi hem günümüzde hem geçmiş zamanlarda sıklıkla kullanılan popüler olan bir kelimedir. Birçok kitapta, metinde, günlük konuşma dilinde, hatta nutuklarda bile mükemmel kelimesine rastlamak mümkündür. Genellikle bir şeyin kusursuzluğundan bahsedilirken kullanılan bu kelimenin yerine eş anlamlıları da rahatlıkla kullanılabilir. Mükemmel eş anlamlısı olan kelimeler:

Birinci sınıf

Dört dörtlük

Harika

İlahi

Kâmil

Kıyak

Kusursuz

Komple

Şahane

Oflaz

Yetkin

Mükemmelin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Mükemmel kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler kurmak mümkündür. Mükemmelin eş anlamlısı kelimelerle örnekler:

Harika bir özenle yetiştirdiği çocukları sonunda büyüyüp kendi hayatlarını kurmuşlardı.

Şahane bir pasta yaptım, sizi bekliyorum.

İşini eksiksiz yapan komple sanat insanlarından birisiydi.

Yapmam gerekenleri komple hallettim.

Maalesef bizde böyledir: Yetkin çalışmalar görülmez.

Terzinin yaptığı birinci sınıf dikiş elbiseyi çok güzel bir hâle getirmişti.

Hangimiz dört dörtlük bir yuva kurabildik ki?

İlahi bir hüner göstermişlerdi.

O kadar kıyak bir iş hallettiler ki bize, ağzımız açık kaldı.

Kusursuz bir roman yazmanın ilk adımı okumayı bilmektir.



