Mükemmel eş anlamlısı nedir? Mükemmelin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Mükemmel kelimesi Arapça kökenlidir. Arapça "kml" kökünden gelen "kemale erdirilmiş olan, eksiksiz" anlamındaki "mukammal" sözcüğünden alıntı yapılarak dilimize "mükemmel" olarak geçmiştir. Bu kelime dilimizde olabileceği en üstün, en kusursuz biçimde olan şeyleri, durumları tanımlamak için kullanılır. Mükemmel kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamları şu şekildedir:
Mükemmel kelimesinin cümle içinde kullanımına birkaç cümle örneği şu şekildedir:
Türkçede güzel ve anlaşılır cümleler kurmak için birden fazla yol vardır. Kelimeleri farklı şekillerde ifade etmek bunlardan biridir. Dilimizde aynı anlamı taşıyan, yazılışları farklı olan kelimeler eş anlamlı olarak adlandırılır. Eş anlamlı kelimeler cümlelerimizi çeşitlendirir, anlatmak istediğimiz şeyin karşı tarafa istediğimiz şekilde ulaşacağından emin olmamıza yardımcı olur. Türkçemizde eş anlamlı kelimeler zaman içerisinde birbirlerinin yerini alabilirler.
Mükemmel kelimesi hem günümüzde hem geçmiş zamanlarda sıklıkla kullanılan popüler olan bir kelimedir. Birçok kitapta, metinde, günlük konuşma dilinde, hatta nutuklarda bile mükemmel kelimesine rastlamak mümkündür. Genellikle bir şeyin kusursuzluğundan bahsedilirken kullanılan bu kelimenin yerine eş anlamlıları da rahatlıkla kullanılabilir. Mükemmel eş anlamlısı olan kelimeler:
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