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Sinirli rahip engelli adamı defalarca tekmeledi

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 16.04.2019 11:18 | Son Güncelleme

Tayland'da bir budist rahip sinirlendiği engelli bir adama kontrolsüzce saldırdı ve kafasını defalarca tekmeledi.

38 yaşındaki Phra Sathi isimli rahibin, Nok adında 30 yaşındaki engelli adama 6 yaşındaki oğluyla oynarken çok sert davrandığı için saldırdığını söyledi.

Saldırı anı kameralara yansırken sukunetleriyle bilinen rahiplerin bu ve benzeri olaylara karışmışlığı nadiren görülüyor.

Olayın ardından tapınaktan uzaklaştırılan rahip yaptıkları için oldukça pişman olduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
keşiş Budist rahip TAYLAND tekme saldırı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Budizm den din olursa bu rahipten de adam olur.
Adamı kutsamış yaw. Ne vurması.
Gerçek Budizm bu değil..
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