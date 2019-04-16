Sinirli rahip engelli adamı defalarca tekmeledi

38 yaşındaki Phra Sathi isimli rahibin, Nok adında 30 yaşındaki engelli adama 6 yaşındaki oğluyla oynarken çok sert davrandığı için saldırdığını söyledi.
Saldırı anı kameralara yansırken sukunetleriyle bilinen rahiplerin bu ve benzeri olaylara karışmışlığı nadiren görülüyor.
Olayın ardından tapınaktan uzaklaştırılan rahip yaptıkları için oldukça pişman olduğunu belirtti.
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