Mynet Trend

Sinop'ta hayret verici görüntü! Halatla bağladılar

keremuyanik keremuyanik
YAŞAM  | 19.07.2019 08:58 | Son Güncelleme

Sinop'ta virane haldeki tarihi bir bina parça parça yok olurken, 3 katlı tescilli yapı, vatandaşlar tarafından halatla bağlanarak ayakta tutulmaya çalışılıyor.

Sinop'ta hayret verici görüntü! Halatla bağladılar

Sinop'ta Osmanlı mimarisi ile yapılan tarihi bina yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Bina, hem mahalle sakinlerini hem de yoldan geçenleri tedirgin ediyor. Binanın bir an önce tadilattan geçirilmesi gerektiğini söyleyen vatandaşlar, çözümü ise binayı halatla bağlamakta buldu.

Konu ile ilgili konuşan mahalleli Melek Köseoğlu, “Bu durumdan şikayetçiyiz. Tehlikeli bir durum. Sadece benim için değil, buradan geçen herkes için tehlike oluşturuyor. 7-8 yıldır bu binanın yanında oturuyorum. Her yağmur ve fırtınada biraz daha tehlike arz ediyor. Okuldan çıkan çocuklar her gün buradan geçiyor. Her an yıkılma tehlikesi var. Çocuklar için, vatandaşlar için, araçlar için çok tehlikeli bir durum” dedi.

AW758090_03

AW758090_04

(İHA)

Her şeyi polisin dikkati ortaya çıkardı! Böyle yakalandılarHer şeyi polisin dikkati ortaya çıkardı! Böyle yakalandılar
Baba yüreği! Oğlu için gönüllü gittiBaba yüreği! Oğlu için gönüllü gitti
Tatil cennetinde panik! İlçe ayağa kalktıTatil cennetinde panik! İlçe ayağa kalktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sinop tarihi bina Karadeniz

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görenler telefonlarına sarıldı!

Görenler telefonlarına sarıldı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uyarı az önce geldi! Tüm Türkiye'yi etkileyecek

Uyarı az önce geldi! Tüm Türkiye'yi etkileyecek

Nazilli'de bulundu! Dünyanın dört bir yanından geliyorlar...

Nazilli'de bulundu! Dünyanın dört bir yanından geliyorlar...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de silahlı kavgada öldürülen kişinin katıl zanlısından acı itiraf

Acı itiraf! 'Pişman mısın' sorusuna bakın nasıl cevap verdi?

Hakkari'ye oğlu için gönüllü gitti

Baba yüreği! Oğlu için gönüllü gitti

Bodrum'da 'bomba' paniği!

Tatil cennetinde panik! İlçe ayağa kalktı

Beyoğlu’nda erkek cesedi bulundu

Beyoğlu'nda şüpheli ölüm!

Rüyada ev almak ne demek? Rüyada ev almak ile ilgili rüya tabirleri

Rüyada ev almak ne demek? Rüyada ev almak ile ilgili rüya tabirleri

Bursa'da patlayan televizyon yangın çıkardı! Mahsur kalan aileyi komşuları kurtardı

Gece yarısı büyük panik! Televizyon patladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.