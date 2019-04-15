Sinop'ta ölü yunus kıyıya vurdu

Kumkapı Sahili'nde bir ölü yunus kıyıya vurdu. Başta bakıldığında ne olduğu tam anlaşılamayan ancak havadan yapılan çekimlerle yavru yunus balığı olduğu anlaşılan yunusun kuyruğunun kopuk olduğu belirlendi. Olayı fark edip polise ihbar eden Berkan Şen, şunları söyledi:
"10-15 tane martının bir yere üşüştüğünü gördüm, fark ettim. Bu dedim belki ceset olabilir, bir şey çıkabilir orada hani o yüzden polise ihbar ettim. Polisler geldi, baktılar. Uzakta olduğu için ben de ne olduğunu görememiştim. Polisler gelince incelediler. Orta boyda bir balık çıktı. Bu mevsimde yunus balığı olabilir, onlar kıyıya vurmaya başlıyor” (İHA)
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