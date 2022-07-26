Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

SİNOP (AA) - Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez ilçe Kozcuğaz köyünde, yasadışı kenevir ekimi yaptıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda, kenevir bitkisi, kubar esrar, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca mühimmatı ele geçirildi.
Adreslerde bulunan 3 zanlı yakalandı.
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