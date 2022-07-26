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Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

26.07.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

SİNOP (AA) - Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez ilçe Kozcuğaz köyünde, yasadışı kenevir ekimi yaptıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda, kenevir bitkisi, kubar esrar, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca mühimmatı ele geçirildi.

Adreslerde bulunan 3 zanlı yakalandı.

Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

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