Sinyalciler filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sinyalciler ne zaman çekildi?

Ahmet Kapucu’nun yönettiği Sinyalciler filminin başrollerinde Burak Satıbol, Ayhan Taş, Tamer Karadağlı ve Mahmut Tuncer yer alıyor. Sinyalciler filmi 2017 yılında çekildi.

SİNYALCİLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hayati, yeğeninin ölümünden 3 sinyalciyi sorumlu tutar ve onlara büyük bir para cezası keser. Ancak onların bu cezayı ödeyecek paraları yoktur. Parayı bulup buluşturmak için kendilerini bir türlü dümenin içinde bulurlar. İsa'nın son akşam yemeği tablosunu satmaya çalışan sinyalciler Interpol'ün kucağına düşerler.



