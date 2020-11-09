Şipşak tarif! 15 dakikada pamuk gibi bazlama nasıl yapılır?

Yumuşacık ve sıcacık bir bazlamanın yanına her şey çok yakışır. Üstelik bu enfes lezzet için 15 dakika ayırmanız yeterli olacak. Kahvaltı için ocağa koyduğunuz çaydan bile daha çabuk hazırlanıyor kendileri. İşte tadına doyum olmaz mayasız bazlama tarifi.

MALZEMELER

4 su bardağı un

Bir çay bardağı yoğurt

Bir su bardağı su

Bir tatlı kaşığı kabartma tozu

Bir tutam tuz

YAPILIŞI

Bazlama yapımına ilk olarak 1 çay bardağı yoğurt ve 1 su bardağı suyu hamuru yoğuracağınız kaba koyup karıştırarak başlayın.

Yoğurt ve suyu karıştırdıktan sonra 1 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu ve bir tutam tuzu da karışıma ekleyin ve iyice karıştırın. Dilerseniz bu aşamada kabartma tozuna ek olarak bir tutam karbonat da ekleyebilirsiniz. Bu sayede hamurunuz pişirirken daha kolay kabarır.

Tüm malzemeleri ekledikten sonra kalan 3 su bardağı unu yavaş yavaş hamurunuza ekleyerek karıştırmaya başlayın. Bu aşamada dikkat etmeniz gereken nokta homojen bir hamur elde etmek ve hazırladığınız hamurun ele yapışmayacak kıvamda olmasıdır. Eğer daha cıvık bir hamurunuz olduysa ununuzu biraz daha arttırabilirsiniz.