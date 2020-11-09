Şipşak tarif! 15 dakikada pamuk gibi bazlama nasıl yapılır?

Yumuşacık ve sıcacık bir bazlamanın yanına her şey çok yakışır. Üstelik bu enfes lezzet için 15 dakika ayırmanız yeterli olacak. Kahvaltı için ocağa koyduğunuz çaydan bile daha çabuk hazırlanıyor kendileri. İşte tadına doyum olmaz mayasız bazlama tarifi.
4 su bardağı un
Bir çay bardağı yoğurt
Bir su bardağı su
Bir tatlı kaşığı kabartma tozu
Bir tutam tuz
Bazlama yapımına ilk olarak 1 çay bardağı yoğurt ve 1 su bardağı suyu hamuru yoğuracağınız kaba koyup karıştırarak başlayın.
Yoğurt ve suyu karıştırdıktan sonra 1 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu ve bir tutam tuzu da karışıma ekleyin ve iyice karıştırın. Dilerseniz bu aşamada kabartma tozuna ek olarak bir tutam karbonat da ekleyebilirsiniz. Bu sayede hamurunuz pişirirken daha kolay kabarır.
Tüm malzemeleri ekledikten sonra kalan 3 su bardağı unu yavaş yavaş hamurunuza ekleyerek karıştırmaya başlayın. Bu aşamada dikkat etmeniz gereken nokta homojen bir hamur elde etmek ve hazırladığınız hamurun ele yapışmayacak kıvamda olmasıdır. Eğer daha cıvık bir hamurunuz olduysa ununuzu biraz daha arttırabilirsiniz.
Kaba ve ele yapışmayan bir hamur elde edinceye kadar hamurunuzu yoğurmaya devam edin. Daha sonra hazırladığınız hamurun üzerini bir bez yardımıyla örterek yaklaşık 10-15 dakika dinlenmeye bırakın.
10-15 dakika dinlendirdiğiniz hamuru tezgahınızı unladıktan sonra rulo haline getirin. Rulo şeklindeki hamurunuzu bir bıçak yardımıyla 12 eşit parçaya bölün.
12 parçaya böldüğünüz hamurun her bir bezesini unladığınız tezgahta merdane yardımı ile hafifçe açın. Bu noktada bezeleri çok fazla açmamaya ve her bezeyi eşit olacak şekilde açmaya özen gösterin.
Hamur bezelerini açtıktan sonra yağsız tavada pişirme işlemine başlayabilirsiniz. Hamur, önlü arkalı kızarıp kabarıncaya kadar pişirme işlemine devam edin.
Son olarak pişen bazlamaları servis edeceğiniz tabağa alıp önlü arkalı olacak şekilde tereyağı ile yağlayın. Bazlamaları hemen servis etmeyecekseniz servis tabağınızın üstünü bir bez yardımı ile örtüp iyice yumuşamalarını sağlayın. Tereyağı ile yağladığınız bazlamalarınızı ılık ya da sıcak servis edebilirsiniz.
Dilerseniz bazlamaların porsiyonlarını daha küçük ayarlayıp bazlamalardan minik sandviçler de hazırlayabilirsiniz. Hazırladığınız bazlamaları ortadan ikiye keserek dilediğiniz malzemeleri iç dolgu olarak kullanabilirsiniz. Bazlamaların sıcağı ile eriyen peynir tarifinize farklı bir lezzet katacaktır. Ayrıca tuzlu tariflere ek olarak çilek ve çikolata kreması kullanarak bazlamalardan pratik tatlılar da hazırlayabilirsiniz.
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