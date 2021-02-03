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Şipşak yemek arayanlar için... Sosunda ceviz var: Kıtır cevizli makarna tarifi!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 03.02.2021 16:16 | Son Güncelleme:
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Makarnaya düşkünlüğümüzü anlatmaya gerek yok. Sofralarımızın vazgeçilmez lezzeti olan ve her çeşidini yaptığımız makarnayı bu kez cevizli yapmaya karar verdik. Ağızda kıtır kıtır dağılan cevizi, kremalı sosu ile midenizde bayram havası yaşatacak cevizli makarna tarifi için buyurun kolları sıvamaya.

Domatesli, kıymalı, peynirli ve çeşit çeşit soslarla yapılan her türlü makarnayı ayıla bayıla yediğimiz bir gerçek. Gelin bugün bu çeşitlere bir yenisini katalım. Sizin için yapılışı çok kolay, nefis bir tada sahip olan cevizli makarna tarifi hazırladık.

CEVİZLİ MAKARNA MALZEMELERİ

  • 250 gram penne makarna
  • 1,5 litre kaynar su
  • Birkaç damla sıvıyağ
  • 1 yemek kaşığı tereyağ
  • 1 su bardağı ceviz
  • 2 kaşık zeytinyağı
  • 2 diş sarımsak
  • 4-5 dal taze soğan
  • 2 yarım su bardağı kurutulmuş domates
  • 1 paket krema

CEVİZLİ MAKARNA YAPILIŞI

  • Cevizli makarna yapmak için öncelikle bir tarafta makarnayı haşlayıp, diğer taraftan da üzerine konulacak karışımı hazırlayacağız.
  • Çelik bir tencere içerisine yaklaşık 1,5 litre kadar kaynamış su koyuyoruz, yüksek ateşte ocakta bırakıyoruz.
  • Bir başka tencereye ise, ilk olarak yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyoruz. Zeytinyağının kızmasını bekliyoruz. Zeytinyağı kızmaya başladıktan sonra, içerisine ilk olarak diş diş doğranan sarımsakları atıyoruz.
  • Bu esnada kaynayan suyun içerisine yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Birkaç damla sıvı yağ ekliyorum. Sarımsakları da ara ara karıştırmaktan vazgeçmiyorum.
  • Su kaynamaya başladığına göre içerisine makarna ilave ediyoruz. Ardından karıştırıyoruz. Kapağı yarım açık olarak bırakıyoruz. Sarımsaklar hafif pembeleşmeye başlayınca, içerisine ince ince doğradığım taze yeşil soğanları ilave ediyorum, karıştırmaya devam ediyorum.
  • Soğanlar hafifçe pişirildikten sonra kurutulmuş domatesleri tencereye ekliyoruz. Ardından ceviz ilave ediyoruz, hepsini kavurmaya başlıyoruz. Ardından içerisine bir paket krema ilave ediyoruz.
  • Yaklaşık 6 dakika kadar pişirdiğimiz makarnayı süzebiliriz. Süzdükten sonra tencerenin içerisine yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar tereyağı koyuyoruz ve erimeye bırakıyoruz. Kremalı karışımın içerisine ise bir çay kaşığı kadar tuz ve az miktarda pul biber ilave ediyoruz. Ardından süzgeçte süzülen makarnayı tereyağı ile dolu tencereye boşaltıyoruz. Üzerine bir miktar tuz ilave ediyor ve karıştırıyoruz. Makarna artık servis edilebilir.

NASIL SERVİS EDİLİR?

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