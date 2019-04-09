Sıra dışı bir organizasyon 'Denizkızı Düğünü'

İlginç bir hayali olan bu çift alışılmış düğünlerin dışına çıkarak farklı bir konseptle her ayrıntıyı düşünüp deniz kızı ve oğlu olarak dünya evine girmişler.
İşte bu ilginç düğünden kareler...
Deniz kızı gelin ve nedime ile...
Deniz-gelini ve damadını arasındaki büyük aşk.
Bu ikisi yakında denize geri dönecek...
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