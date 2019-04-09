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Sıra dışı bir organizasyon 'Denizkızı Düğünü'

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 09.04.2019 13:51 | Son Güncelleme

Bir çift, ilginç bir düğün yapmayı planlamış ve ortaya bu 'Denizkızı Düğünü' çıkmış.

Sıra dışı bir organizasyon 'Denizkızı Düğünü'

İlginç bir hayali olan bu çift alışılmış düğünlerin dışına çıkarak farklı bir konseptle her ayrıntıyı düşünüp deniz kızı ve oğlu olarak dünya evine girmişler.

İşte bu ilginç düğünden kareler...

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Deniz kızı gelin ve nedime ile...

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Deniz-gelini ve damadını arasındaki büyük aşk.

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Bu ikisi yakında denize geri dönecek...

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millet sapıttı değişiklik olsun diye diye
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