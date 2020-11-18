Sıra Dışı filminden Kathryn Newton “korku filminde hayatta kalabilmenin sırları”nı paylaştı

Korku komedi filmi Sıra Dışı’nın başrol oyuncusu Kathryn Newton, filme özel hazırlanan bir videoda korku filminde hayatta kalabilmenin sırlarını paylaştı.

Christopher Landon’ın yazıp yönettiği Sıra Dışı, bir katil, bir lise son sınıf öğrencisi ve lisenin acımasız gerçeğini konu alan zifiri karanlık bir korku komedisi. Filmin oyuncu kadrosunda ise Katgryn Newton ve Vince Vaughn'un yanı sıra Alan Ruck, Uriah Shelton, Katie Finneran gibi isimler bulunuyor.

SIRA DIŞI KONUSU

17 yaşındaki Millie Kessler, Blissfield Lisesi’nin kana susamış koridorlarında ve popüler grubun acımasızlığında hayatta kalmaya çalışmaktadır. Ama kasabanın kötülüğüyle nam salmış seri katili Butcher’ın en yeni hedefi haline geldiğinde lisedeki son yılı endişelerinin en önemsizi haline gelir. Butcher’ın mistik antika hançeri Millie’yle birbirlerinin bedenlerinde uyanmalarına yol açar. Millie, değişimin kalıcı olmaması ve sonsuza dek orta yaşlı manyağın bedeninde mahkûm kalmamak için 24 saat içinde bedenine geri dönmesi gerektiğini öğrenir. Tek sorun, artık Millie tüm şehrin hedefi haline gelmiş büyük bir psikopat gibi görünürken Buthcer da Millie gibi görünmektedir ve kan dökme arzusunu Mezunlar Partisi’ne taşımıştır. Butcher, genç bir kızın bedeninde olmanın Mezunlar Partisi’ndeki küçük bir katliam eğlencesi için kusursuz bir kılıf olduğunu keşfederken, Millie de aşırı uyanık Nyla, mükemmel ötesi Joshua ve aşık olduğu Booker gibi birkaç arkadaşının yardımıyla zamana karşı yarışarak laneti geri çevirmeye çalışır.



