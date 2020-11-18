Dwayne Johnson, Red Notice çekimlerinde Porsche Taycan'a sığamadı!

Dwayne Johnson, Netflix’in şimdiye kadarki en yüksek bütçeli filmi olan Red Notice’da başrolü üstleniyor. 188 milyon dolarlık bütçesi olan filmde Johson’a Gal Gadot ve Ryan Reynolds eşlik ediyor. Dwayne Johnson, Red Notice filminin setinde başına gelen ilginç bir anını takipçileriyle paylaştı.

DWAYNE JOHNSON’IN BAŞINA İLK KEZ GELMİYOR

Sette kullanılmak üzere getirtilen Porsche Taycan'a sığmayan "devasa" aktör, yapımcıları ile arasında geçen diyaloğu da aynı gönderide paylaşmış. 196 cm boyunda olan Johnson, daha önce de bir LaFerrari'nin içerisine sığmamıştı.

Söz konusu sahne ile ilgili bir başka sorun ise sahnenin farklı açılardan çekileceği için çekimin birden fazla kez tekrar edilecek olması. Yani Dwayne Johnson, zaten içine sığamadığı Porsche Taycan’a bir şekilde birden fazla kez girerek sahneyi çekmek zorunda kaldı. Neyse ki sahne, bir şekilde başarılı bir şekilde çekilebilmiş.



