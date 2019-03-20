Sıra dışı tatil yapmak isteyenler balon otelleri denediniz mi?

Hal böyle olunca turizm sektörü de tüm dünyada şekil değiştiriyor. Son yıllarda çokça rastladığımız ‘balon’ oteller de bu akımın en iyi örneklerinden. Artık dünyanın farklı coğrafyalarında rastlanabilen bu otellerde, şeffaf küre şeklinde odalarda uyanıp etrafınızdaki doğanın tüm güzelliğini arada herhangi bir duvar olmadan 360 derece yaşayabiliyorsunuz.

Campera Hotel Burbuja - Meksika

Etrafı üzüm ağaçlarıyla çevrili Campera Hotel’in on baloncuk odası bulunuyor. Özel banyolu bütün odalar, size eksiksiz bir konfor yaşatacak bütün özelliklere sahip. Otelde kalırken hemen orada üretilen şarapların tadımı yapabilir, çevredeki çok özel restoranlarda gurme deneyimler yaşayabilirsiniz.

Bubbletent - Avustralya

Dünyanın ikinci en büyük kanyonuna bakan balon odalar size eşsiz panoramik doğa manzaraları sunacak. Üç farklı odası bulunan otelin bütün odaları size gözden uzakta olmanın ve engin bir doğada kaybolmanın verdiği büyüleyici hissi yaşatacak.

Finn Lough's Bubble Domes - Kuzey İrlanda

Kuzey İrlanda’nın zümrüt yeşili ağaçlarının altında yer alan bu romantik balon odalarda sizi konforlu bir yatağın yanı sıra, yıldızları izleme ve doğanın huzurlu sessizliğini deneyimleme olanakları bekliyor. Göl kıyısında yer alan otelde ayrıca doğa yürüyüşleri, su sporları ve balıkçılık gibi aktiviteler de yapabilirsiniz.