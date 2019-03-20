Sıra dışı tatil yapmak isteyenler balon otelleri denediniz mi?

Hal böyle olunca turizm sektörü de tüm dünyada şekil değiştiriyor. Son yıllarda çokça rastladığımız ‘balon’ oteller de bu akımın en iyi örneklerinden. Artık dünyanın farklı coğrafyalarında rastlanabilen bu otellerde, şeffaf küre şeklinde odalarda uyanıp etrafınızdaki doğanın tüm güzelliğini arada herhangi bir duvar olmadan 360 derece yaşayabiliyorsunuz.
Campera Hotel Burbuja - Meksika
Etrafı üzüm ağaçlarıyla çevrili Campera Hotel’in on baloncuk odası bulunuyor. Özel banyolu bütün odalar, size eksiksiz bir konfor yaşatacak bütün özelliklere sahip. Otelde kalırken hemen orada üretilen şarapların tadımı yapabilir, çevredeki çok özel restoranlarda gurme deneyimler yaşayabilirsiniz.
Bubbletent - Avustralya
Dünyanın ikinci en büyük kanyonuna bakan balon odalar size eşsiz panoramik doğa manzaraları sunacak. Üç farklı odası bulunan otelin bütün odaları size gözden uzakta olmanın ve engin bir doğada kaybolmanın verdiği büyüleyici hissi yaşatacak.
Finn Lough's Bubble Domes - Kuzey İrlanda
Kuzey İrlanda’nın zümrüt yeşili ağaçlarının altında yer alan bu romantik balon odalarda sizi konforlu bir yatağın yanı sıra, yıldızları izleme ve doğanın huzurlu sessizliğini deneyimleme olanakları bekliyor. Göl kıyısında yer alan otelde ayrıca doğa yürüyüşleri, su sporları ve balıkçılık gibi aktiviteler de yapabilirsiniz.
Attrap’Rêves - Fransa
Attrap’Rêves için balon otel konseptini başlatan ilk mekan demek yanlış olmayacak. Marsilya’nın kuzeydoğusunda bulunan otelde farklı dekorasyonlara ve temalara sahip balon odalar bulunuyor. Örneğin Zen adlı oda Japon tarzı mobilyalarla süslüyken Glamour adlı oda romantik bir şekilde dekore edilmiş. Hepsinin ortak özelliği ise sizi doğayla eşsiz bir biçimde baş başa bırakması.
Buubble - İzlanda
Kendisine ‘5 milyon yıldızlı otel’ diyen Buubble’ın en büyük avantajı elbette İzlanda’ya gelen ziyaretçileri büyüleyen Kuzey Işıkları. Eğer oteli doğru mevsimde ziyaret ederseniz aurora borealis’in gökyüzünde yaptığı dansı yastığınızdan başınızı kaldırmadan izlemeniz mümkün. Yaz ise kelebeklerin, kuşların ve yıldızların dansı Kuzey Işıkları’nı aratmayacak kadar harika.
Bubble Lodge - Mauritius
Bois Cheri çay tarlalarının kalbinde, bir krater gölünün kıyısında yer alan Bubble Lodge, tropik doğayla olan kusursuz uyumu sayesinde size büyüleyici bir konaklama deneyimi yaşatacak. Çay tadımı, çay fabrikasının ve müzesini ziyaret gibi özel aktiviteler de tatilinize ayrı bir boyut katacak.
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