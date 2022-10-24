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Mebus eş anlamlısı nedir? Mebus kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

24.10.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kelime hazinesi açısından dünyadaki en zengin diller arasında yer alır. Farklı dillerden kelimeleri kabul etmiş olması bu durumun başlıca sebepleri arasındadır. Coğrafi olarak Arap toplumuyla yakın olması ve uzun yıllar boyunca Türk-Arap topluluklarının birlikte yaşaması dillerin de birbirlerinden etkilenmesinin nedeni olmuştur. Mebus kelimesi de bu özelliklere sahip bir kelimedir. Dilimize Arapçadan ödünçlenmiş bir kelimedir. Peki, mebus kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Mebus eş anlamlısı nedir? Mebus kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Farklı dillerden gelen birçok kelime zaman içinde aldığı eklerle ya da söyleniş biçimleri ile değişmiş, dönüşmüş ve dilimize yerleşmiştir. Mebus kelimesi de böyle bir kelimedir. Kökeni Arapçadır. Arapçada "gönderilmiş kişi, delege, elçi" anlamına gelen "mabˁūs̠" kelimesinden alıntıdır. Dilimizde de benzer bir anlamda kullanılan mebus, eski dönemlerde "gönderilmiş" ve "yasama meclisi üyesi" anlamlarında kullanılmıştır.

Türk Dil Kurumu resmî internet sitesinde yer alan Güncel Türkçe Sözlük'te mebus kelimesi için isim türünde tek bir tanım yapmıştır. Milletvekili anlamına gelir. Halk tarafından genel oyla yasama meclisine seçilen temsilci parlamento üyesidir. Bu tanım ve yapılan tanım için verilen örnek cümle şu şekildedir:

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Mebus kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçede bir kelimenin birden fazla anlamı olabilir. Cümle içinde kullanımına göre hangi anlamda kullanıldığı tespit edilir. Yerine kullanılacak olan eş anlamlı kelime de bu şekilde doğru seçilebilir. Ancak mebus kelimesi tek bir anlama gelir. Mebus kelimesinin eş anlamı olan iki adet kelime vardır. Mebusun eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Milletvekili
  • Saylav
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Mebusun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Mebus eş anlamlısı olan kelimeler ve mebus kelimesi kullanılarak kurulmuş olan bazı örnek cümleler şu şekildedir:

  • Geçen sene milletvekili seçildiği partiden ayrılmış.
  • Benim oğlum büyüyecek, büyük adam olacak, mebus olacak.
  • Mebusların halk ile yakın ilişkileri içinde olması, onların dertlerini, sıkıntılarını bilmesi gerekir.
  • Her bölgede belirlenmiş milletvekili adayları vardır.
  • Artık saylav değilim, bu işleri bırakalı çok oldu.
  • Şehrin milletvekili bu işler için gerekli olan prosedürü tüm çalışanlarına tekrardan hatırlattı.
  • Halk seni, milletin ihyasına mebus etmiş.
  • Protokolde milletvekilleri için ayrı yer ayrılmış.
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