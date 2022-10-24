Sabah eş anlamlısı nedir? Sabah kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dünyadaki en zengin kelime hazinesine sahip olan dillerden biri de Türkçedir. Birçok yabancı kelimeyi kabul etmiş ve o kelimeleri zamanla Türkçeleşmiştir. Sabah kelimesi de dilimize Arapça dilinden gelip yerleşmiştir. Arapçada "gün doğumu" anlamına gelen "ṣabāḥ" kelimesinden alıntıdır. Sabah vakti anlamına gelir.
Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük'te sabah kelimesi için zarf ve isim türlerinde dört farklı tanım yapmıştır. Bu tanımlara göre sabah kelimesi "sabah namazı", "sabahleyin", "güneşin doğduğu andan itibaren öğlen vaktine kadar geçen zaman" ve "sabah ezanı" olarak tanımlanır. Sabah kelimesinin kullanıldığı atasözleri ve deyimler de bulunur. Ayrıca sabah kelimesi farklı kelimelerle bir araya gelerek başka anlamları karşılayan birleşik türde kelimeler üretir.
Bir kelime Türkçede birden fazla anlamı karşılayabilir. Bu nedenle anlamdaş kelimeler de çeşitlilik gösterir. Sabah eş anlamı olan kelimelerden birisidir. Sabahın eş anlamlısı kelimeleri, kullanım amaçlarına göre sabah kelimesi yerine cümle içinde kullanılabilir. Sabah kelimesinin eş anlamı olan kelimeler şunlardır:
Herhangi bir kelimenin anlamını pekiştirebilmek için o kelimeyi bir cümle içinde kullanmak gerekir. Sabah eş anlamlısı olan kelimeler ve sabah kelimesi kullanılarak kurulan bazı örnek cümleler: