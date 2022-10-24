EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Sabah eş anlamlısı nedir? Sabah kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sabah eş anlamlısı nedir? Sabah kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

24.10.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçedeki birçok kelime farklı dillerden gelip zamanla dönüşerek Türkçeleşmiştir. Bu kelimeler zaman içerisinde kullanımlarından dolayı farklı anlamlar da kazanabilir. Bir kelimenin birden fazla anlam kazanması eş anlamlı kelimelerinin de çeşitlilik göstermesine sebep olur. Sabah kelimesi de bu özelliklere sahip olan bir kelimedir. Arapça kökenlidir. Arapça kökenli olan sabah kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Sabah eş anlamlısı nedir? Sabah kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dünyadaki en zengin kelime hazinesine sahip olan dillerden biri de Türkçedir. Birçok yabancı kelimeyi kabul etmiş ve o kelimeleri zamanla Türkçeleşmiştir. Sabah kelimesi de dilimize Arapça dilinden gelip yerleşmiştir. Arapçada "gün doğumu" anlamına gelen "ṣabāḥ" kelimesinden alıntıdır. Sabah vakti anlamına gelir.

Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük'te sabah kelimesi için zarf ve isim türlerinde dört farklı tanım yapmıştır. Bu tanımlara göre sabah kelimesi "sabah namazı", "sabahleyin", "güneşin doğduğu andan itibaren öğlen vaktine kadar geçen zaman" ve "sabah ezanı" olarak tanımlanır. Sabah kelimesinin kullanıldığı atasözleri ve deyimler de bulunur. Ayrıca sabah kelimesi farklı kelimelerle bir araya gelerek başka anlamları karşılayan birleşik türde kelimeler üretir.

Samimi eş anlamlısı nedir? Samimi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerSamimi eş anlamlısı nedir? Samimi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sabah kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Bir kelime Türkçede birden fazla anlamı karşılayabilir. Bu nedenle anlamdaş kelimeler de çeşitlilik gösterir. Sabah eş anlamı olan kelimelerden birisidir. Sabahın eş anlamlısı kelimeleri, kullanım amaçlarına göre sabah kelimesi yerine cümle içinde kullanılabilir. Sabah kelimesinin eş anlamı olan kelimeler şunlardır:

  • Sabahleyin
  • Seher vakti
Misal eş anlamlısı nedir? Misal kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerMisal eş anlamlısı nedir? Misal kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sabahın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Herhangi bir kelimenin anlamını pekiştirebilmek için o kelimeyi bir cümle içinde kullanmak gerekir. Sabah eş anlamlısı olan kelimeler ve sabah kelimesi kullanılarak kurulan bazı örnek cümleler:

  • Eğer böyle giderse sabaha çıkamayacağını söylediler.
  • Dün gittiği yerden sabahtan akşama kadar dönmediğini söyledi.
  • Her gün olduğu gibi bugün de seher vakti aynı ağacın önünde buluştular.
  • Birer kahve alıp balkonda sabah keyfi yapalım.
  • Sabahın şerri akşamın hayrından aladır.
  • Bir ay oldu onunla selamı sabahı keseli!
  • Giyeceklerini akşamdan ayarla ki sabah telaşın olmasın.
  • Seher vaktine yakın uyanmış, güne erken başlamıştı.
  • Her gecenin sonu seherdir.
  • Her seherde dükkânı besmeleyle açardık.
Mesut eş anlamlısı nedir? Mesut kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerMesut eş anlamlısı nedir? Mesut kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alelade eş anlamlısı nedir?Alelade eş anlamlısı nedir?
Kız çocuklarının okullaşma oranı rekor seviyeye ulaştıKız çocuklarının okullaşma oranı rekor seviyeye ulaştı
Merakla bekleniyordu! Sınav sonuçları açıklandıMerakla bekleniyordu! Sınav sonuçları açıklandı
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Rüzgâr eş anlamlısı nedir?

Rüzgâr eş anlamlısı nedir?

Millet eş anlamlısı nedir?

Millet eş anlamlısı nedir?

Rüya eş anlamlısı nedir?

Rüya eş anlamlısı nedir?

İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İlginizi Çekebilir

Çok önemli bir nedeni var: Kaşıntı bir türlü durmuyorsa...

Çok önemli bir nedeni var: Kaşıntı bir türlü durmuyorsa...

Estetik operasyonun ardından uçağa bindi! Kafası patlayınca...

Estetik operasyonun ardından uçağa bindi! Kafası patlayınca...

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

Çektiği işkenceyi anlattı: “Hayvanlara bile böyle davranmazlar”

Çektiği işkenceyi anlattı: “Hayvanlara bile böyle davranmazlar”

Yüzde yüz çalışıyor! Kellik tarihe karışıyor: Tedavisi bulundu

Yüzde yüz çalışıyor! Kellik tarihe karışıyor: Tedavisi bulundu

Bu küçük hileleri mutlaka öğrenmelisiniz! Gözünüze çok güzel görünücek...

Bu küçük hileleri mutlaka öğrenmelisiniz! Gözünüze çok güzel görünücek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.