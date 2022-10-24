Sabah eş anlamlısı nedir? Sabah kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dünyadaki en zengin kelime hazinesine sahip olan dillerden biri de Türkçedir. Birçok yabancı kelimeyi kabul etmiş ve o kelimeleri zamanla Türkçeleşmiştir. Sabah kelimesi de dilimize Arapça dilinden gelip yerleşmiştir. Arapçada "gün doğumu" anlamına gelen "ṣabāḥ" kelimesinden alıntıdır. Sabah vakti anlamına gelir.

Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük'te sabah kelimesi için zarf ve isim türlerinde dört farklı tanım yapmıştır. Bu tanımlara göre sabah kelimesi "sabah namazı", "sabahleyin", "güneşin doğduğu andan itibaren öğlen vaktine kadar geçen zaman" ve "sabah ezanı" olarak tanımlanır. Sabah kelimesinin kullanıldığı atasözleri ve deyimler de bulunur. Ayrıca sabah kelimesi farklı kelimelerle bir araya gelerek başka anlamları karşılayan birleşik türde kelimeler üretir.

Sabah kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Bir kelime Türkçede birden fazla anlamı karşılayabilir. Bu nedenle anlamdaş kelimeler de çeşitlilik gösterir. Sabah eş anlamı olan kelimelerden birisidir. Sabahın eş anlamlısı kelimeleri, kullanım amaçlarına göre sabah kelimesi yerine cümle içinde kullanılabilir. Sabah kelimesinin eş anlamı olan kelimeler şunlardır:

Sabahleyin

Seher vakti

Sabahın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Herhangi bir kelimenin anlamını pekiştirebilmek için o kelimeyi bir cümle içinde kullanmak gerekir. Sabah eş anlamlısı olan kelimeler ve sabah kelimesi kullanılarak kurulan bazı örnek cümleler:

Eğer böyle giderse sabaha çıkamayacağını söylediler.

Dün gittiği yerden sabahtan akşama kadar dönmediğini söyledi.

Her gün olduğu gibi bugün de seher vakti aynı ağacın önünde buluştular.

Birer kahve alıp balkonda sabah keyfi yapalım.

Sabahın şerri akşamın hayrından aladır.

Bir ay oldu onunla selamı sabahı keseli!

Giyeceklerini akşamdan ayarla ki sabah telaşın olmasın.

Seher vaktine yakın uyanmış, güne erken başlamıştı.

Her gecenin sonu seherdir.

Her seherde dükkânı besmeleyle açardık.



