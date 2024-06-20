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Sırbistan UEFA'ya talepte bulundu! Hırvatistan-Arnavutluk maçındaki tezahürat sonrası turnuvadan çekilebilirler

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
20.06.2024 16:51
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EURO 2024'te karşılaşmalar sürerken, C Grubu'nda mücadele eden Sırbistan Hırvatistan-Arnavutluk arasında oynanan mücadele yapılan tezahüratlar sonrası turnuvadan çekilebileceğini açıkladı. İşte detaylar...

Sırbistan UEFA'ya talepte bulundu! Hırvatistan-Arnavutluk maçındaki tezahürat sonrası turnuvadan çekilebilirler

2024 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla sürerken, B Grubu'nda oynanan ve 2-2 beraberlikle tamamlanan Hırvatistan-Arnavutluk mücadelesinde her iki takım taraftarları hep bir ağızdan "Sırp'ı öldür, öldür, öldür" sloganları attığı iddia edilmişti.

Sırbistan Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Jovan Surbatoviç, UEFA'nın söz konusu maçın 59. dakikasında yapılan tezahüratlar nedeniyle hem Hırvatistan hem de Arnavutluk'un cezalandırılması yönünde talepte bulundu.

"ÇEKİLMEYE HAZIRIZ"

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Surbatoviç, UEFA'nın ceza vermemesi durumunda alınmazsa Sırbistan'ın Euro 2024'ten çekilmeye hazır olduğunu açıklayarak futbol dünyasını ayağa kaldırdı.

"DUYDUKLARIMIZ SKANDALDI"

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Sırp medya devi RTS'ye konuşan Surbatoviç, "Öncelikle taraftarlarımıza İngiltere maçındaki desteklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum ve umarım Slovenya'yı yeneriz. Fakat Hırvatistan ile Arnavutluk arasında oynanan maçta duyduklarımız tam bir skandaldı. UEFA'dan bu iki ülke için ceza ve yaptırım talebinde bulunacağız" diye konuştu.

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