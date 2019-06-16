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Sırf gelsinler diye yangın var diye bağırabilirsiniz! Bu itfaiyecilerin bir amacı var

serpil.hanoğlu serpil.hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 16.06.2019 05:08 | Son Güncelleme

Avustralya'da çalışan bu itfaiyeciler oranın en yakışıklılarıymış. Neden böyle bir şey yaptıkları bilinmez ama bu itfaiyecilere bir de özel çekimler eklenince ortalık ciddi anlamda yangın yerine dönmüş.

Sırf gelsinler diye yangın var diye bağırabilirsiniz! Bu itfaiyecilerin bir amacı var

1993 yılından bu yana Avustralyalı itfaiyeciler kendi özel takvimlerini çıkarıyorlar. Her yıl dünya genelinde on binlerce satılan bu takvimin gelirleri çeşitli hayır kurumlarına bağışlanıyor. Yaklaşık 3 hafta süren çekimlerin ardından fotoğraflar seçiliyor ve klasikleşen takvim ortaya çıkıyor. Yavaş yavaş Pirelli takvimine rakip olma noktasına kadar gelen Avustralyalı itfaiyecilerin takvimlerinin bu yılki geliri Avustralya vahşi hayvan hastanesine bağışlandı.

Takvimler birkaç şekilde hazırlanıyor. Hayvan takvimi, köpek takvimi, itfaiyeciler takvimi, vs. Facebook üzerinden çok fazla istek gelince bu yıl Avustralyalı itfaiyeciler “kedi takvimi” hazırlamışlar. İşte sizin için her takvim türünden seçmeler yaptığımız birbirinden çekici Avustralya itfaiyecileri...

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selfie itfaiye

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